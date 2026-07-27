Бельгия стала лидером Европы по смертности из-за аномальной жары

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В Бельгии во время июньской волны жары и первых дней июля зафиксировали более 2 тысяч дополнительных смертей. Избыточная смертность в стране составила 48%.
Фото getty images

Бельгия зафиксировала самый высокий в Европе уровень избыточной смертности во время июньской волны жары. В стране в период жары и первые дни июля умерли примерно на 2 тысячи человек больше, чем обычно.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Раскаленная Европа: температурные рекорды европейских стран в июнеЕвропу охватила вторая за год тепловая волна. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие температурные рекорды зафиксировали в странах континента за июнь.

По оценкам бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, избыточная смертность в этот период составила 48%. Это значительно превысило показатели соседних Франции и Нидерландов, где этот показатель составил 23% и 13% соответственно, хотя температура была почти идентичной.

Больше всего от жары пострадали жители более бедных районов. Биостатистик Католического университета Лёвена и Университета Хасселта Геерт Моленбергс отметил, что значительную роль могли сыграть социально-экономические факторы, в частности различия между регионами Фландрия и Валлония.

«В большом доме с зелёными насаждениями вокруг не так жарко, как в переполненной квартире», – пояснил эксперт.

Даже если учитывать только Фландрию, где ситуация была лучше, чем в Валлонии, уровень избыточной смертности всё равно составил 31% – больше, чем во Франции и Нидерландах.

Эксперты также считают, что на последствия жары могли повлиять особенности застройки и городского планирования Бельгии. Страна имеет высокий уровень урбанизации, что ограничивает возможности для охлаждения городов и усиливает влияние экстремальных температур.

В то же время специалисты отмечают, что средние показатели по странам могут скрывать значительные региональные различия. Например, север Франции пострадал от жары так же сильно, как и Бельгия, тогда как в южных и юго-восточных регионах страны количество смертей оставалось близким к обычному уровню благодаря лучшей адаптации к высоким температурам.

Напомним, аномальная жара фиксируется в Европе ещё с мая, а июнь 2026 года стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений. Только за последнюю неделю июня во Франции зарегистрировали 2025 смертей.

Согласно официальным данным мониторинговой сети EuroMOMO, всего в странах Европы зафиксировали более 10 тысяч случаев избыточной смертности во время рекордной жары, которая накрыла западную часть континента в конце июня.

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Жертвы Бельгия Аномальное тепло Смертность Европа Лето Жара
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