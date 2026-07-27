Все заправки от Харькова до Полтавы уничтожены ударами рф – депутат облсовета

В Харьковской области в результате российских ударов уничтожено более 80 автозаправочных станций. В частности, на участке трассы Харьков – Полтава не осталось ни одной действующей АЗС.

Об этом в Эспрессо и Slawa.TV сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

Такую информацию также подтвердили «Слово и дело» очевидцы.

17 июля 2026, 13:52 Удары по АЗС и транспорту усилятся, оккупантам отдали приказ – ГУР Российское командование приказало своим войскам усилить удары ударными дронами по АЗС, транспорту и гражданской инфраструктуре в прифронтовых и приграничных районах Украины.

По его словам, самая сложная ситуация сложилась на маршруте Харьков – Киев, особенно на участке от Харькова до Полтавы. Российские удары разрушили все заправки в населённых пунктах вдоль трассы, в частности в Валках и Чутово.

«На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков – Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены», – заявил Скорик.

Он призвал водителей, которые планируют пользоваться этим маршрутом, заранее позаботиться о запасе топлива, поскольку возможности заправиться на этом участке фактически отсутствуют. Депутат также отметил, что последняя работавшая АЗС в посёлке Валки была уничтожена 26 июля.

В то же время Скорик подчеркнул, что, несмотря на значительные повреждения топливной инфраструктуры, в Украине сейчас нет топливного или продовольственного кризиса.

По его словам, всего в Украине из-за российских атак было уничтожено более 200 автозаправочных станций, из них более 80 – в Харьковской области.

Напомним, недавно в разведке сообщили, что российское командование приказало своим подразделениям усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых и приграничных районах Украины. Целями атак могут стать АЗС, грузовики, автобусы и легковые автомобили.

Как известно, с 1 июля в Украине ввели особый режим работы части автозаправочных комплексов – такое решение приняли в сети WOG из соображений безопасности в прифронтовых и приграничных регионах.

Тем временем правительство вместе с операторами топливного рынка и профильными ведомствами разработало дополнительные шаги для усиления безопасности АЗС, которые находятся под постоянной угрозой российских обстрелов.

Ранее сообщалось, что только за последний месяц российские войска атаковали около 100 автозаправочных станций различных сетей в Украине.

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