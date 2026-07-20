Удар рф по судну в Одесской области: количество погибших выросло вдвое

В результате удара рф по гражданскому судну GOLDEN LEO, принадлежащему Турции и шедшему под флагом Гвинеи-Бисау, количество погибших увеличилось до 10 человек.

Об этом 20 июля сообщила Администрация морских портов Украины.

«Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Пожар на судне локализован. Удалось спасти и доставить на берег 8 членов экипажа. К сожалению, 10 человек, среди которых лоцман ГП «АМПУ», погибли», – проинформировали в АМПУ.

16 июля 2026, 12:22 Украина потеряла треть мощностей для экспорта зерна из-за российских атак Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области сократили возможности экспорта украинского зерна с 6 до 4 млн тонн в месяц.

По данным пресс-службы, враг нанес удар после того, как судно загрузили кукурузой. Оно выходило из украинского порта в Одесской области. На борту находились 17 членов экипажа – преимущественно граждане Сирии и Индии.

«Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Решительно осуждаем очередной военный преступление россии», – добавили в АМПУ.

Напомним, 19 июля россия атаковала гражданское судно GOLDEN LEO вблизи Одесской области, которое шло на выход из украинского порта с грузом. Тогда в ВМС сообщили о 5 погибших, еще 5 человек искали спасатели. Известно, что российские оккупанты нанесли удар тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69.

Кроме этого, 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, пострадали четверо членов экипажа.

Также в Запорожье выросло до трех количество жертв российского обстрела, который произошел 19 июля. Спасатели деблокировали из-под завалов тело 11-летней девочки

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