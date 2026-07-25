В россии продлят запрет на экспорт бензина

Власти российской федерации приняли решение продлить запрет на экспорт бензина до конца 2026 года. Ограничения сохранятся как для производителей топлива, так и для других участников рынка.

Об этом заявил вице-премьер-министр страны-агрессора Александр Новак, его цитируют росСМИ.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

«По запрету экспорта бензина мы приняли решение продлить его и для производителей, и для непроизводителей. То есть он будет действовать до конца года», – сказал он.

По словам Новака, запрет на экспорт дизеля будет отменен «по мере восстановления рынка», чтобы нефтеперерабатывающие заводы не испытывали сложности с переизбытком.

Напомним, что запрет на экспорт бензина из россии был введен в апреле. Власти страны-агрессора планировали, что ограничения будут действовать до 31 июля.

Также сообщалось, что топливный кризис тормозит в россии работу сельхозтехники и логистики, а российский автомобильный рынок начал терять темпы роста на фоне топливного кризиса, вызванного ударами беспилотников по объектам нефтеперерабатывающей отрасли.

А накануне СМИ писали о том, что российские власти перенаправляют поставки топлива из Сибири и наращивают импорт из Беларуси, чтобы предотвратить дефицит бензина в Москве и Московской области на фоне перебоев.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», топливный кризис в рф добавил оптимизма 57% украинцев.

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