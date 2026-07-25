В Бельгии задержали стажерку НАТО по подозрению в шпионаже

Национальная безопасность
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В Бельгии задержали стажерку стратегического командования НАТО, которую подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и причастности к преступной организации.
Reuters

В Бельгии задержали стажерку стратегического командования НАТО, которую подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и причастности к преступной организации.

Об этом сообщает Bloomberg.

Российские шпионы вывозят из Японии компоненты для армии рфРоссийские шпионы переправляют из Японии компоненты, которые могут использоваться для нужд армии рф.

Подозреваемая является гражданкой Канады китайского происхождения. Она проходила стажировку в Верховном штабе союзных войск в Европе, расположенном в бельгийском Монсе.

По данным федеральной прокуратуры Бельгии, внимание на женщину обратила служба безопасности стратегического командования Альянса.

В четверг, 23 июля, полиция провела обыски в доме подозреваемой и на ее рабочем месте. На следующий день женщину арестовали.

Ее подозревают в шпионаже в пользу неназванной третьей страны, а также в причастности к преступной организации.

Имя задержанной и государство, в интересах которого она могла действовать, пока не разглашаются.

Штаб-квартира НАТО расположена в Брюсселе, тогда как Верховный штаб союзных войск в Европе работает в Монсе – примерно в 60 километрах к юго-западу от бельгийской столицы.

Ранее сообщалось, что российские шпионы переправляют из Японии компоненты, которые могут использоваться для нужд армии рф.

Также россия в течение полутора лет запускала дроны с танкеров теневого флота и следила за европейскими ядерными объектами более чем в 10 странах.

А Пентагон повысил уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля до максимальной отметки. В США опасаются попыток получить информацию о решениях администрации Дональда Трампа по Ирану и Ближнему Востоку.

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