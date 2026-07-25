В Бельгии задержали стажерку НАТО по подозрению в шпионаже

В Бельгии задержали стажерку стратегического командования НАТО, которую подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и причастности к преступной организации.
Об этом сообщает Bloomberg.
Подозреваемая является гражданкой Канады китайского происхождения. Она проходила стажировку в Верховном штабе союзных войск в Европе, расположенном в бельгийском Монсе.
По данным федеральной прокуратуры Бельгии, внимание на женщину обратила служба безопасности стратегического командования Альянса.
В четверг, 23 июля, полиция провела обыски в доме подозреваемой и на ее рабочем месте. На следующий день женщину арестовали.
Ее подозревают в шпионаже в пользу неназванной третьей страны, а также в причастности к преступной организации.
Имя задержанной и государство, в интересах которого она могла действовать, пока не разглашаются.
Штаб-квартира НАТО расположена в Брюсселе, тогда как Верховный штаб союзных войск в Европе работает в Монсе – примерно в 60 километрах к юго-западу от бельгийской столицы.
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