Топливный кризис: в сети появилась онлайн-карта с наличием бензина на российских АЗС

В сети появилась интерактивная карта, которая показывает наличие бензина на российских автозаправочных станциях. Данные о ситуации с топливом обновляются несколько раз в сутки на основе сообщений пользователей.

Об этом сообщает издание Texty.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, карту создали на основе данных сервиса gdebenz.ru, где россияне фиксируют наличие топлива на АЗС. На ней каждая точка соответствует отдельной заправке, а цвет обозначает состояние с топливом: голубой – бензин есть, оранжевый – топлива нет, серый – есть дефицит или очереди.

В то же время отмечается, что карта показывает лишь ориентировочную ситуацию, а не полную картину. Часть заправок не обновляется вовремя, в некоторых регионах данные могут быть неполными, поскольку пользователи не добавляют все заправки или несвоевременно сообщают об изменениях. Кроме того, частично данные искажают ложные сообщения, которые украинцы оставляют на карте, чтобы запутать россиян.

Обозреватели отмечают, что в россии сейчас остается достаточно дизельного топлива, однако проблемы возникают с его доставкой из-за нарушения производственной и логистической систем. В то же время бензина не хватает, а импорт топлива не способен существенно компенсировать дефицит из-за ограниченных объемов поставок и неподготовленной инфраструктуры.

Россия пытается восстанавливать поврежденные нефтеперерабатывающие заводы, однако украинские Силы обороны продолжают наносить удары по объектам топливной инфраструктуры.

Напомним, украинские удары по энергетической инфраструктуре привели к распространению дефицита топлива в россии. Из нашей инфографики можно узнать, в каких регионах рф действуют самые жесткие ограничения.

Как известно, топливный кризис в россии начался в результате серии успешных ударов украинских беспилотников по местным нефтеперерабатывающим заводам. Из-за повреждения НПЗ страну охватил масштабный дефицит бензина, а в соцсетях регулярно появляются кадры с огромными очередями возле заправок.

На фоне постоянных атак объемы производства автомобильного бензина в россии сократились ориентировочно на 25%.

Также накануне стало известно, что из-за острого топливного кризиса российская федерация начала морской импорт бензина из Индии.

Кроме того, в россии на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на переоборудование автомобилей под газ.

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