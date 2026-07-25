Масштабные блэкауты в Грузии расследуют как диверсию

Служба государственной безопасности Грузии открыла уголовное производство из-за масштабных аварийных отключений электроэнергии, которые произошли в стране 24 и 25 июля. Обстоятельства двух блэкаутов расследуют по статье о диверсии.

Об этом сообщила Служба государственной безопасности Грузии.

25 июля 2026, 11:50 В Грузии во второй раз за двое суток произошел масштабный блэкаут, в Тбилиси остановилось метро В Грузии 25 июля произошел очередной масштабный сбой в энергосистеме. Без света остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие города, а в столице из-за обесточивания приостановил работу метрополитен.

Расследование проводят по статье 318 Уголовного кодекса Грузии. Она предусматривает ответственность за нарушение, повреждение или уничтожение нормального функционирования государственного предприятия либо другого важного объекта, если это создает угрозу государственным интересам.

«Служба государственной безопасности будет поэтапно информировать общественность о ходе расследования», – отметили в ведомстве.

Напомним, первый масштабный сбой произошел в ночь на 24 июля. Без электроэнергии остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети, Телави и другие города.

В ряде регионов также возникли перебои с мобильной связью и интернетом. Из-за отключения электроэнергии не работали светофоры.

Утром 25 июля в энергосистеме произошел еще один масштабный сбой. Около 08:00 по местному времени электроснабжение снова прекратилось в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других населенных пунктах.

В столице временно остановили метро и зафиксировали перебои в движении поездов. Из-за прекращения работы насосных станций в части Тбилиси также исчезло водоснабжение.

Жители страны сообщали и о нестабильной работе мобильного интернета.

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