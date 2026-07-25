Масштабные блэкауты в Грузии расследуют как диверсию

Мир
Читати українською
Служба государственной безопасности Грузии открыла уголовное производство из-за масштабных аварийных отключений электроэнергии, произошедших в стране 24 и 25 июля. Обстоятельства двух блэкаутов расследуют по статье о диверсии.
Фото: Zuma/TASS

Служба государственной безопасности Грузии открыла уголовное производство из-за масштабных аварийных отключений электроэнергии, которые произошли в стране 24 и 25 июля. Обстоятельства двух блэкаутов расследуют по статье о диверсии.

Об этом сообщила Служба государственной безопасности Грузии.

В Грузии во второй раз за двое суток произошел масштабный блэкаут, в Тбилиси остановилось метроВ Грузии 25 июля произошел очередной масштабный сбой в энергосистеме. Без света остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие города, а в столице из-за обесточивания приостановил работу метрополитен.

Расследование проводят по статье 318 Уголовного кодекса Грузии. Она предусматривает ответственность за нарушение, повреждение или уничтожение нормального функционирования государственного предприятия либо другого важного объекта, если это создает угрозу государственным интересам.

«Служба государственной безопасности будет поэтапно информировать общественность о ходе расследования», – отметили в ведомстве.

Напомним, первый масштабный сбой произошел в ночь на 24 июля. Без электроэнергии остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети, Телави и другие города.

В ряде регионов также возникли перебои с мобильной связью и интернетом. Из-за отключения электроэнергии не работали светофоры.

Утром 25 июля в энергосистеме произошел еще один масштабный сбой. Около 08:00 по местному времени электроснабжение снова прекратилось в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других населенных пунктах.

В столице временно остановили метро и зафиксировали перебои в движении поездов. Из-за прекращения работы насосных станций в части Тбилиси также исчезло водоснабжение.

Жители страны сообщали и о нестабильной работе мобильного интернета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Грузия Энергетика Диверсия Блэкаут
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Усик ответил, собирается ли баллотироваться в президенты
В Бельгии задержали стажерку НАТО по подозрению в шпионаже
Масштабные блэкауты в Грузии расследуют как диверсию
Президент Казахстана призвал путина заморозить войну и вернуться к переговорам
В Харькове перевернулась «скорая» после столкновения: есть пострадавшие
В Запорожье выросло количество людей, пострадавших в результате вражеского обстрела
Грузия продлила предоставление финансовой и медицинской помощи украинцам
В Львове пьяный мужчина заколол собаку вилами и ножом
В администрации Трампа призвали Украину не атаковать нероссийские суда в Черном море – WSJ
На Закарпатье мужчину с инвалидностью незаконно удерживали в ТЦК
Больше новостей