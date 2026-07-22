Россия перенаправляет топливо из Сибири в Москву, чтобы избежать дефицита – Reuters

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Российские власти увеличили поставки бензина из Сибири и импорт из Беларуси, чтобы обеспечить Москву топливом на фоне перебоев после ударов по НПЗ.
Фото російські ЗМІ

Российские власти перенаправляют поставки топлива из Сибири и наращивают импорт из Беларуси, чтобы предотвратить дефицит бензина в Москве и Московской области на фоне перебоев из-за атак украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает Reuters.

Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограниченияВ результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

Как известно, топливный кризис в различных регионах России продолжается с мая, когда Украина усилила удары по нефтеперерабатывающим предприятиям рф, пытаясь ослабить возможности российской армии.

Из-за повреждений НПЗ производство бензина в России в начале июля сократилось примерно до 65% от среднего уровня сезонного потребления. В то же время ситуация с поставками топлива в Москву и Московскую область стабилизировалась к середине июля.

Трейдеры сообщили, что для обеспечения столицы России топливом начали перенаправлять бензин с Урала и из Сибири, а также увеличили поставки из Беларуси. В частности, один из источников заявил, что Ачинский нефтеперерабатывающий завод в Красноярском крае поставляет топливо в Москву.

По оценкам трейдеров, дополнительные объемы поставок в Московский регион составляют несколько сотен тысяч тонн. Москва и область потребляют около 6 млн тонн бензина в год.

Чтобы компенсировать потери производства на поврежденных НПЗ, Россия также начала импортировать бензин из Индии. Заместитель премьер-министра рф Александр Новак заявил, что внутренний топливный рынок частично стабилизировался, однако в некоторых регионах ситуация остается сложной.

Напомним, из-за постоянных украинских ударов по НПЗ в первой половине 2026 года в России возник серьезный дефицит бензина. Чтобы спасти ситуацию, Кремль запретил экспорт топлива, начал покупать его в Казахстане и Индии и ввел ограничения на АЗС в ряде регионов.

Также сообщалось, что топливный кризис тормозит в России работу сельхозтехники и логистики.

А накануне стало известно, что российский автомобильный рынок начал терять темпы роста на фоне топливного кризиса, вызванного ударами беспилотников по объектам нефтеперерабатывающей отрасли.

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