Оккупанты нанесли удар по Одесчине, поврежден жилой дом и инфраструктура

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Одесскую область. Под ударом оказались инфраструктура и жилой сектор, есть пострадавший.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

По информации местных властей, пострадал 65-летний мужчина, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В Одесском районе поврежден частный жилой дом, а также около десяти соседних домов. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры.

«На местах происшествий работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется», – добавил Кипер.

Напомним, утром 25 июля российская армия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погибла женщина, еще 11 человек пострадали.

Также сообщалось, что россия атаковала четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области.

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