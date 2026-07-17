Топливный кризис в рф добавил оптимизма 57% украинцев – опрос

Топливные проблемы в россии стали для украинцев одним из факторов, которые усилили оптимизм относительно завершения войны. Более половины опрошенных заявили об улучшении собственных прогнозов после появления таких новостей.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самостоятельного заполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

По данным опроса, информация о топливном кризисе в россии положительно повлияла на ожидания украинцев относительно сроков завершения войны. Более половины опрошенных (57%) заявили, что эти новости улучшили их прогнозы: 36% стали «скорее оптимистичнее», а еще 21% отметили, что их ожидания стали «значительно оптимистичнее» и они рассчитывают на более быстрое завершение войны.

В то же время для 27% респондентов новости о топливном кризисе в рф не повлияли на их личные оценки относительно сроков завершения войны. Лишь 4% заявили, что их прогнозы стали более пессимистичными. Еще 12% не смогли оценить влияние этой информации на собственные ожидания.

По данным опроса, существенной разницы в восприятии таких новостей между мужчинами и женщинами нет: оптимистичные настроения после сообщений о проблемах с топливом в россии выразили 59% мужчин и 56% женщин.

Наиболее оптимистично информацию восприняли старшие возрастные группы. Среди респондентов в возрасте 45–54 года позитивные ожидания после таких новостей выросли у 65% опрошенных, а среди людей в возрасте от 55 лет – у 64%. В то же время молодежь 18–29 лет оказалась более скептичной: 35% заявили, что эта информация не изменила их прогнозов, а общий уровень оптимизма в этой группе составил 48%.

В региональном разрезе наибольший рост оптимизма зафиксировали в Центральном регионе – 61% опрошенных заявили об улучшении ожиданий после новостей о топливном кризисе в рф. Самый высокий уровень пессимизма зафиксировали на Юге (7%). В то же время в Киеве 34% респондентов отметили, что информация об экономических проблемах россии не повлияла на их прогнозы относительно завершения войны.

Напомним, массированные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре уже привели к резкому сокращению объемов переработки нефти в рф.

Как известно, топливный кризис в россии уже непосредственно затрагивает около 50 млн человек, или 35% населения страны.

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