В Львове пьяный мужчина заколол собаку вилами и ножом

Во Львове 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил собаку Барона вилами и ножом. Животному оказали помощь и доставили в ветеринарную клинику, однако от полученных травм оно умерло.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

12 июля 2026, 17:54 «Ее разорвала УАБ»: в Дружковке погибла зооволонтерка вместе с животными В Дружковке в результате попадания управляемой авиабомбы погибла зооволонтерка Ольга Кузьменко. Вместе с ней погибли животные, которых она кормила.

Правоохранители получили вызов от местной жительницы. Женщина рассказала, что ее пьяный сын наносит травмы собаке.

Прибыв на место, полицейские установили, что мужчина загнал Барона в вольер. Там он несколько раз ударил животное вилами в грудь, а затем нанес ножевые ранения в шею.

Собаке оказали первую помощь и вызвали зоозащитников. После этого Барона передали ветеринарам, но спасти его не удалось – он умер в клинике.

До приезда полиции подозреваемый покинул дом. Оперативники установили его местонахождение и сообщили о подозрении по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

По этой статье мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в США на территории приюта Miranda's Rescue правоохранители нашли 117 целых тел собак, 21 череп, сотни костей и более 600 ошейников. В части останков обнаружили фрагменты пуль.

А в июне в Борисполе Киевской области две собаки породы кане-корсо насмерть загрызли 79-летнюю женщину.

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