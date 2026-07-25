В Львове пьяный мужчина заколол собаку вилами и ножом

Во Львове 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил собаку Барона вилами и ножом. Животному оказали помощь и доставили в ветеринарную клинику, однако от полученных травм оно умерло.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
Правоохранители получили вызов от местной жительницы. Женщина рассказала, что ее пьяный сын наносит травмы собаке.
Прибыв на место, полицейские установили, что мужчина загнал Барона в вольер. Там он несколько раз ударил животное вилами в грудь, а затем нанес ножевые ранения в шею.
Собаке оказали первую помощь и вызвали зоозащитников. После этого Барона передали ветеринарам, но спасти его не удалось – он умер в клинике.
До приезда полиции подозреваемый покинул дом. Оперативники установили его местонахождение и сообщили о подозрении по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.
По этой статье мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, недавно в США на территории приюта Miranda's Rescue правоохранители нашли 117 целых тел собак, 21 череп, сотни костей и более 600 ошейников. В части останков обнаружили фрагменты пуль.
А в июне в Борисполе Киевской области две собаки породы кане-корсо насмерть загрызли 79-летнюю женщину.
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