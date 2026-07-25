В администрации Трампа призвали Украину не атаковать нероссийские суда в Черном море – WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа призвала Украину избегать атак на суда в Черном море, которые не связаны с россией. Причиной стали опасения Вашингтона относительно возможных последствий для энергетических интересов США, в частности деятельности компании Chevron в Казахстане.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, генеральный директор Chevron Майк Вирт на этой неделе провел переговоры с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа относительно защиты активов компании в Казахстане от последствий войны россии против Украины.

Поводом для обсуждений стала атака украинских морских дронов на четыре танкера возле российского порта Новороссийск. Среди них было судно, которое перевозило нефть по контракту с Chevron. После ударов работу нефтяного терминала частично ограничили, из-за чего Казахстану пришлось сократить добычу нефти из-за недостаточных возможностей для хранения сырья.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Новороссийск является одним из ключевых нефтяных портов региона и конечной точкой Каспийского трубопроводного консорциума (CPC), который транспортирует нефть из Казахстана через территорию россии к Черному морю. Через этот маршрут проходит около 1,4 млн баррелей нефти в сутки, значительная часть которой поставляется на европейские рынки.

Американский чиновник заявил, что после переговоров с представителями нефтяной отрасли администрация Трампа предупредила Украину о необходимости избегать атак на нероссийские суда в Черном море.

Как известно, Chevron имеет значительные инвестиции в Казахстане. Компания владеет 15% акций Каспийского трубопроводного консорциума и 50% долей в крупнейшем нефтяном месторождении страны Тенгиз. Это месторождение обеспечивает около 12% мировой добычи Chevron. За последние годы компания инвестировала около $48 млрд в расширение его мощностей.

В Chevron заявили, что следят за ситуацией с отгрузкой нефти через терминалы CPC в Новороссийске. В компании также отметили, что объемы добычи и поставок могут корректироваться в зависимости от операционных условий.

Украинские удары по энергетической инфраструктуре россии являются частью кампании по сокращению возможностей Москвы финансировать войну. В то же время в Вашингтоне опасаются, что атаки на суда, которые не принадлежат россии, могут повредить отношениям с партнерами США.

По словам аналитиков, из-за позиции США Украина может сосредоточиться на других целях, которые имеют меньшую политическую чувствительность.

Напомним, в течение последних недель Силы обороны Украины регулярно наносят удары по российским судам и танкерам теневого флота в Азовском и Черном морях. В частности, за 17 дней украинские военные поразили почти 200 российских судов.

Также недавно СМИ писали о том, что россия временно ограничила движение судов в своем крупнейшем морском порту, Новороссийском, из-за угроз атак украинских беспилотников.

А ранее сообщалось, что Казахстан приостановил экспорт нефти через Новороссийск на фоне атак беспилотников на танкеры.

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