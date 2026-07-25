В Днепре агент рф активировал для россиян более тысячи Starlink – СБУ

В Днепре Служба безопасности Украины задержала российского агента, который организовал незаконную верификацию более 1000 терминалов спутниковой связи Starlink для врага. Все зарегистрированные им станции уже заблокировали.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

25 июля 2026, 04:16 Маск раскрыл, как Starlink попадали в российскую армию Илон Маск заявил, что Starlink не продавал терминалы россии. По его словам, российские военные получали их контрабандой, а для блокировки таких устройств совместно с Украиной создали «белый список».

По данным следствия, уроженец Луганской области попал в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы, где предлагали «легкие заработки».

Сначала мужчина за деньги использовал переданные куратором из рф реквизиты и оформил станцию Starlink на себя.

Впоследствии он получил задание привлечь к незаконной верификации спутникового оборудования как можно больше людей. Для этого агент активировал системы Starlink в отделениях почтовых операторов, используя персональные данные подставных лиц.

Таким образом фигурант зарегистрировал для россиян более 1000 терминалов спутниковой связи.

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность мужчины и задержали его по месту жительства. Во время обыска правоохранители изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Кроме того, Служба безопасности заблокировала все станции Starlink, которые были незаконно зарегистрированы по этой схеме.

Мужчине сообщили о подозрении по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале в Украине заработал «белый список» терминалов Starlink, призванный защитить связь и сделать невозможным использование системы оккупантами.

Недавно в Пентагоне отметили, что отключение Starlink у россиян непосредственно помогло украинским силам освободить значительные территории.

Вместе с тем россия разрабатывает собственную альтернативу спутниковому интернету и уже запустила на орбиту первые аппараты системы «Рассвет».

Несмотря на это, в Украине регулярно разоблачают вражеских агентов, которые по заданию спецслужб рф пытаются регистрировать терминалы Starlink для нужд оккупационных войск.

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