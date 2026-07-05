Поставки бензина из Беларуси в рф выросли до рекордного уровня – СМИ

Импорт бензина из Беларуси в россию в течение июня достиг исторического максимума по сравнению с майскими показателями и аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

28 июня 2026, 21:57 Путин заявил о запрете экспорта бензина, впервые признав проблемы с топливом в рф Глава Кремля владимир путин признал топливный кризис в россии, который возник после ударов Сил обороны Украины по российским НПЗ. Сейчас в рф действует временный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.

Как отмечается, с 1 по 25 июня в россию поставили 141 тысячу тонн бензина — почти в два с половиной раза больше, чем за весь май. При этом, для сравнения, в июне прошлого года объем импорта составлял всего 1 тысячу тонн.

По данным ЦЦИ, Беларусь перенаправила в рф часть топлива, которое ранее поставлялось в страны Центральной Азии. В то же время, объем транзита белорусского бензина через российскую территорию сократился со 196 тысяч тонн в начале года до 24 тысяч тонн в июне.

Сообщается, что летом потребление бензина в россии превышает 110 тысяч тонн в сутки. Как известно, импорт белорусского топлива растет на фоне ударов украинских беспилотников по российским НПЗ.

Российские СМИ также указывают, что правительство рф принимает меры для стабилизации рынка, в частности разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов временно вернуться к выпуску топлива стандарта «Евро-3».

Стоит отметить, что недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина фиксирует существенный рост поставок нефтепродуктов из Беларуси в россию, что имеет прямое влияние на способность Москвы продолжать войну.

Напомним, в россии на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на переоборудование автомобилей под газ.

Также «Слово и дело» решило исследовать, в каких регионах рф ввели ограничения на продажу бензина на фоне жесткого дефицита главного автомобильного топлива.

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