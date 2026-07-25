Грузия продлила предоставление финансовой и медицинской помощи украинцам

Правительство Грузии продлило до 1 октября 2026 года программы финансовой поддержки и бесплатного медицинского обслуживания для граждан Украины, которые находятся в стране из-за войны.

Об этом сообщает Sova News.

12 мая 2026, 17:32 Около 10% украинцев планируют уехать при малейшей возможности: что их объединяет Почти 10 процентов украинцев планируют покинуть страну при первой же возможности. В целом на миграцию настроены 16 процентов респондентов. Однако, несмотря на длительную войну, 69 процентов украинцев демонстрируют высокую укорененность и намерение оставаться.

Как отмечается, украинские семьи продолжат получать 300 лари ежемесячно на жилье, а каждый получатель – дополнительную помощь в размере 45 лари. Выплаты будут прекращаться после выезда граждан из Грузии.

Также украинцы, которые прибыли в страну после начала полномасштабного вторжения и постоянно находятся на ее территории, смогут бесплатно пользоваться рядом медицинских услуг. Среди них – вакцинация, лечение туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, помощь матерям и детям, психиатрические услуги, лечение диабета, диализ и экстренная медицинская помощь.

Решение о продлении программ подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Выплаты будет осуществлять Агентство социального обслуживания.

Напомним, недавно страны Европейского Союза согласовали продление временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года.. В то же время отныне ее будут предоставлять только тем, кто «выполняет свои военные обязательства в Украине».

А с 1 июля в Польше вступили в силу новые правила поддержки украинских беженцев. Государство прекратило финансировать проживание большинства граждан Украины в центрах коллективного размещения. Нововведения коснулись около 11 тысяч человек, почти половина из которых – дети.

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