Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время встречи с российским диктатором владимиром путиным призвал заморозить войну против Украины и возобновить переговорный процесс на основе «стамбульской формулы».

Заявление Токаева приводят росСМИ.

8 июля 2026, 17:44 А вот теперь – война. Колонка Леонида Швеца Россия активизировала единственный оставшийся козырь – баллистику, Украина – усилила дальнобойные удары по целям в рф.

По его словам, сейчас следует вернуться к диалогу, поскольку предварительный раунд переговоров принес «значительные результаты».

«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – сказал Токаев.

Президент Казахстана также заявил, что получает «много сигналов из Европы и США» по ​​поводу войны россии против Украины.

Токаев также подчеркнул, что «природа этого конфликта не совсем ясна для многих, в том числе и для нас».

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня является лучшим сценарием, чем продолжение войны на десятилетия ценой жизней украинцев.

Зеленский также озвучил сроки проведения новой трехсторонней мирной встречи с участием Украины, США и россии.

Ранее СМИ спрогнозировали, что россия в ближайшее время не будет демонстрировать готовности к реальным мирным переговорам по завершению войны в Украине. В Кремле рассчитывают продолжать боевые действия, надеясь достичь своих максималистских целей и заставить Киев согласиться на уступки.

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