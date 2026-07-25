Количество российских военных, вовлеченных в штурмовые действия вдоль линии фронта, в июле выросло на 18% по сравнению с маем и на 12% – по сравнению с июнем.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр»).

21 июля 2026, 15:39 Мобилизация в россии: девять признаков подготовки новой волны в 2026 году «Слово и дело» показывает на инфографике девять признаков возможного возобновления мобилизации в россии осенью 2026 года – от мобилизационных предписаний до агрессивной риторики перед выборами в Госдуму.

По его словам, в то же время увеличилась и результативность работы украинских операторов беспилотников.

За период с 1 по 25 июля они верифицировали поражение 9028 российских военных, а к концу месяца этот показатель, по прогнозу, превысит 11 тысяч. Среднесуточный показатель в июле составляет 365 пораженных окупантов против 329 в июне и 310 в мае.

«Поражение других целей Птицами СБС выросло на 4% относительно июня и составляет 1738 ежесуточно (1672 июня), всего 42847 единиц в течение 01-25 июля, все в Пидрахуйке онлайн», – написал командующий.

Бровди считает, что увеличение количества штурмовых групп связано с попытками российского командования удержать или улучшить тактическое положение на отдельных участках фронта, а также показывать формальные успехи.

Он также заявил, что несмотря на отсутствие официального объявления новой мобилизации в рф, признаки скрытого пополнения личного состава остаются очевидными.

Напомним, недавно в разведке сообщали, что российская федерация остро ощущает нехватку военных на передовой.

А накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в россии готовят на осень «довольно значительную» волну мобилизации. По его словам, Кремль стремится компенсировать потери личного состава и продлить наступательные действия.

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