Количество российских военных, вовлеченных в штурмовые действия вдоль линии фронта, в июле выросло на 18% по сравнению с маем и на 12% – по сравнению с июнем.
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр»).
По его словам, в то же время увеличилась и результативность работы украинских операторов беспилотников.
За период с 1 по 25 июля они верифицировали поражение 9028 российских военных, а к концу месяца этот показатель, по прогнозу, превысит 11 тысяч. Среднесуточный показатель в июле составляет 365 пораженных окупантов против 329 в июне и 310 в мае.
«Поражение других целей Птицами СБС выросло на 4% относительно июня и составляет 1738 ежесуточно (1672 июня), всего 42847 единиц в течение 01-25 июля, все в Пидрахуйке онлайн», – написал командующий.
Бровди считает, что увеличение количества штурмовых групп связано с попытками российского командования удержать или улучшить тактическое положение на отдельных участках фронта, а также показывать формальные успехи.
Он также заявил, что несмотря на отсутствие официального объявления новой мобилизации в рф, признаки скрытого пополнения личного состава остаются очевидными.
Напомним, недавно в разведке сообщали, что российская федерация остро ощущает нехватку военных на передовой.
А накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в россии готовят на осень «довольно значительную» волну мобилизации. По его словам, Кремль стремится компенсировать потери личного состава и продлить наступательные действия.
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