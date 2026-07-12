Топливный кризис тормозит в россии работу сельхозтехники и логистики – разведка

В россии продолжает углубляться топливный кризис, который уже начал серьезно влиять на логистику, строительную отрасль и аграрный сектор. Представители транспортных компаний и фермерских хозяйства открыто заявляют об остром дефиците дизельного топлива и невозможности полноценно работать.

Об этом сообщила Служба внешней разведки.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

В частности, руководство транспортной компании «Азовзернотранс», которая занимается перевозкой зерна на юге рф, сообщило о критической ситуации с обеспечением топливом. По словам перевозчиков, часть автозаправочных станций прекратила работу, а на оставшихся действуют строгие ограничения – не более 30 литров дизеля на один автомобиль.

В компании отмечают, что современные погрузчики расходуют около восьми литров топлива в час, поэтому водителям приходится регулярно оставлять работу, чтобы дозаправиться. Это существенно усложняет перевозку грузов и работу портов Азова, Таганрога и Ростова-на-Дону.

Еще одной проблемой стало фактическое прекращение работы тяжелой строительной техники. Из-за запрета отпускать топливо в канистры или другую тару владельцы бульдозеров, экскаваторов и другой гусеничной техники не могут обеспечить ее топливом, ведь такая техника не имеет права передвигаться по дорогам общего пользования до автозаправочных станций.

Российские аграрии также предупреждают, что дефицит дизельного топлива может сорвать посевную и уборочную кампании. По их оценкам, задержки с поставками топлива способны привести к потере до 30% урожая.

Особенно сложной ситуация остается для малых и средних фермерских хозяйств, которые не имеют собственных топливных резервуаров и вынуждены покупать дизель на обычных АЗС по значительно завышенным ценам.

Дополнительно ситуацию ухудшает рост стоимости топлива. По информации российских предпринимателей, всего за несколько дней оптовая цена дизеля выросла со 107 до 115 рублей за литр, а из-за дефицита тенденция к подорожанию сохраняется.

Представители бизнеса отмечают, что даже по таким ценам приобрести топливо становится все сложнее, так как его физически не хватает. На этом фоне, по их словам, наибольшие трудности испытывают малые и средние предприятия, тогда как крупные компании имеют больше возможностей для обеспечения своих потребностей.

Напомним, из-за острого топливного кризиса российская федерация начала морской импорт бензина из Индии. Кроме того, в россии на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на переоборудование автомобилей под газ.

По данным СМИ, топливный кризис в россии уже непосредственно затрагивает около 50 млн человек, или 35% населения страны.

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