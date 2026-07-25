В Киеве возле ресторана нашли куртку с гранатами

Национальная безопасность
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В субботу, 25 июля, в Днепровском районе Киева возле одного из ресторанов обнаружили куртку, внутри которой находились гранаты.
Фото: t.me/gunpKyiv

В Днепровском районе Киева возле одного из ресторанов обнаружили куртку, внутри которой находились боеприпасы. На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Как рассказали правоохранители, сообщение о подозрительной находке поступило около 13:00. Куртку оставили на перилах лестницы, ведущей в ресторан. Во время осмотра внутри были обнаружены два корпуса гранат и запал.

После обследования территории взрывотехники изъяли боеприпасы для проведения необходимых экспертиз.

«Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации, устанавливают происхождение изъятых предметов и лицо, которое их оставило. Продолжаются следственные действия», – добавили в полиции.

Напомним, в начале июля в Подольском районе Одесской области мужчина, находившийся в статусе СОЧ, подорвал гранату во время проверки документов. В результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

А до этого сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина бросил гранату в группу оповещения ТЦК.

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Киев Полиция Ресторан Граната
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