Усик ответил, собирается ли баллотироваться в президенты

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом и супертяжелом весе Александр Усик заверил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины.

Заявление прозвучало в интервью пресс-службе ФК «Полесье».

22 июня 2026, 18:11 До 132 миллионов долларов: размер гонораров Усика за профессиональные бои в тяжелой категории Самые большие гонорары Александру Усику принесли реванши с Джошуа, Фьюри и Дюбуа. «Слово и дело» показывает на инфографике, сколько команда украинского боксера заработала за 9 поединков в тяжелом весе.

Усику напомнили о недавнем опросе социологической группы «Рейтинг», который показал, что за него на гипотетических президентских выборах готовы проголосовать 5,9% респондентов.

«Если бы у меня была такая мысль, то, думаю, за меня больше проголосовало бы людей. Но я не буду баллотироваться в президенты Украины», – ответил он.

Боксер также раскрыл детали своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне.

«Очень крутая встреча была – такова спортивная, международная, неполитическая. Пообщались о боксе: о старых боксерах 60-х, 70-х годов, о сегодняшнем поколении. Он спрашивал: «Ты побил таких больших типов». Я говорю: «Ну да». «Но ты не такой большой». Говорю: «Но размер не имеет значения. Если бы размер имел значение, королем животных был бы слон». Он посмеялся над этим», – рассказал Усик.

Напомним, что результаты опроса группы «Рейтинг» были опубликованы 22 июля. Усик занял пятое место в рейтинге лиц, за которых бы проголосовали опрошенные в первом туре президентских выборов. В первой тройке расположились Владимир Зеленский (22,3%), Валерий Залужный (14,9%) и Михаил Федоров (13,4%).

Ранее также сообщалось, что Александр Усик принял решение освободить свои чемпионские пояса в сверхтяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBC и IBO.

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