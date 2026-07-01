Россия начала импортировать бензин из Индии – СМИ

Из-за острого топливного кризиса российская федерация начала морской импорт бензина из Индии. На такой шаг оккупанты решились на фоне систематических ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре и НПЗ.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Как пишет медиа, нехватка топлива ощущается практически во всех регионах рф, что привело к введению нормирования продаж, длинным очередям на автозаправках и рекордному росту цен.

26 июня 2026, 14:45 Масштабный топливный кризис в рф: россияне занимают очереди на АЗС почти по всей стране – фото, видео В россии набирает обороты топливный кризис: после ударов по НПЗ в большинстве регионов фиксируют дефицит бензина, закрытые АЗС, километровые очереди и рост цен на топливо.

Так, во вторник Кремль сообщил, что россия обсуждает с другими странами импорт топлива «по приемлемым ценам». А по словам одного из источников СМИ, из Индии в россию уже было направлено не менее 60 000 тонн автобензина.

Другой источник отметил, что отправлены два танкера с партиями от 30 000 до 40 000 тонн каждая.

По данным информаторов, Москва планирует ежемесячно импортировать 400 000 тонн бензина из разных стран, в том числе из соседней Беларуси, которая уже направляет топливо на рынок оккупантов.

Между тем в Министерствах энергетики рф и Индии пока не ответили на запросы о комментариях.

Потребление бензина в россии летом, когда спрос высокий, составляет около 110 000 тонн в сутки, по оценке источников в отрасли. По подсчетам Reuters, в первой половине июня Беларусь почти утроила железнодорожные поставки бензина в россию по сравнению с маем – до более чем 70 000 тонн.

Напомним, украинские удары по энергетической инфраструктуре привели к распространению дефицита горючего в россии. Ограничения на продажу бензина действуют почти во всех регионах страны, больше всего – на временно оккупированных территориях Украины, юге рф и в Сибири.

Как известно, топливный кризис в россии начался в результате серии успешных ударов украинских беспилотников по местным нефтеперерабатывающим заводам. Из-за повреждений НПЗ страну охватил масштабный дефицит бензина, а в соцсетях регулярно появляются кадры с огромными очередями возле заправок.

На фоне постоянных атак объемы производства автомобильного бензина в россии сократились ориентировочно на 25%.

Из-за острой нехватки горючего на внутреннем рынке российские власти готовятся импортировать бензин морскими путями.

А власти Иркутской области россии ввели режим повышенной готовности из-за острого дефицита горючего на фоне больших очередей возле автозаправочных станций.

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