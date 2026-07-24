Сенат США не поддержал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану

Сенат США отклонил попытку вынести на рассмотрение резолюцию о военных полномочиях, предусматривающую вывод американских военных сил из зоны боевых действий против Ирана и ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Hill.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, в ходе голосования резолюцию поддержали 47 сенаторов, а против выступили – 49. Для ее принятия не хватило голосов.

При этом единственной представительницей республиканцев, поддержавшей инициативу вместе с демократами, стала сенатор Сьюзан Коллинз.

Резолюция, инициированная сенатором-демократом Крисом Ван Холленом, предусматривала ограничение полномочий президента как главнокомандующего и требовала прекращения участия американских военных в конфликте с Ираном без отдельного разрешения американского Конгресса.

Документ является так называемой совместной резолюцией, он не требует подписи президента и формально не имеет силы закона. Однако на наличии обязывающей силы резолюции настаивают демократы в Палате представителей. В то же время часть республиканцев продолжает поддерживать действия администрации Трампа.

Как известно, СМИ узнали, что Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении американских военных ударов по Ирану 7 июля. Это позволяет Пентагону продолжать использование вооруженных сил в течение дополнительных 60 дней без отдельного одобрения законодателей.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что Соединенные Штаты готовятся к возможному расширению войны с Ираном, однако военные возможности страны ограничены из-за нехватки средств противовоздушной обороны, дальнобойных боеприпасов и трудностей с оперативной переброской дополнительных сил.

А на днях Трамп объявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы принудить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит сделку, то в стране «никого не останется».

Также, по данным СМИ, США перебросят десятки истребителей и самолетов-заправщиков на Ближний Восток.

А глава Пентагона Пит Хегсет накануне сообщил, что расходы из американского бюджета на войну Соединенных Штатов против Ирана достигли уже как минимум 37,5 миллиарда долларов.

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