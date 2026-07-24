Рф накрыла авиабомбами Славянск: пятеро погибших, много раненых

Утром 24 июля российская оккупационная армия атаковала авиационными бомбами город Славянск в Донецкой области. По предварительным данным, погибли пять человек. Также есть пострадавшие.

Об этом в соцсетях сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Сегодня утром россияне сбросили на город две авиабомбы. Повреждены 10 частных домов, предприятие и помещение почетного консульства Латвийской Республики. 5 человек погибли и 9 ранены – таковы предварительные последствия удара по Славянску», – написал Филашкин.

24 июля 2026, 09:02 Силы ПВО в течение ночи сбили четыре ракеты и 160 дронов, которыми россия атаковала Украину В ночь на 24 июля российские войска запустили по Украине пять ракет Х-59/69 и 180 ударных дронов. Силы ПВО обезвредили 164 вражеские цели.

Начальник Донецкой ОВА также подчеркнул, что в городе очень опасно из-за постоянных атак россиян, приводящих к многочисленным жертвам среди населения, и призвал эвакуироваться.

«Оставаться здесь опасно! Призываю всех, кто еще остается вблизи линии фронта: эвакуируйтесь. Эвакуация бесплатная. Поможем с дорогой, размещением и необходимой поддержкой. Берегите себя и своих близких. Жизнь – самое важное», – написал он.

Также сегодня днем российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели взрывы. В Святошинский район города прибыли спасатели и медики.

Кроме этого, в ночь на 24 июля российские оккупационные войска совершили массированную атаку ракетами и ударными беспилотниками на Одесскую область, в результате чего пострадали два человека.

Как известно, в общей сложности российские войска в течение ночи атаковали Украину управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 180 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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