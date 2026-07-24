Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации

Общество
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Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведения общей мобилизации. Они будут действовать еще 90 дней – до 31 октября 2026 года.
Фото ОФіс президента

Президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении срока действия военного положения и проведения общей мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе ВР.

Как отмечается, парламент получил подписанные главой государства законопроекты №15401 о продлении военного положения и №15402 о продлении мобилизации.

Согласно документам, срок действия военного положения в Украине продлен с 2 августа 2026 года еще на 90 суток – до 31 октября 2026 года. Также на аналогичный срок продлено проведение общей мобилизации.

Напомним, Верховная Рада поддержала соответствующие законопроекты во время заседания 14 июля.

В прошлый раз военное положение и мобилизацию в Украине были продлены Верховной Радой 28 апреля.

Какие ограничения действуют во время военного положения – на инфографике «Слово и дело». Также мы собрали прогнозы политиков относительно продолжительности войны в 2026 году.

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Владимир Зеленский Указ Мобилизация Военное положение Война с Россией Война в Украине
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