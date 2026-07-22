США готовы к переговорам с Ираном по прекращению войны – Рубио

Вашингтон остается открытым к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном, однако считает, что Тегеран в настоящее время не готов к реальным переговорам.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии в Маниле, сообщает Reuters.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, США готовы вести переговоры с Ираном для прекращения войны, однако американская сторона сомневается в искренности намерений Тегерана. По словам Рубио, Вашингтон «всегда привержен дипломатии», но проблема заключается в том, что Иран «не относится серьезно к переговорам».

«Если они серьезно настроены, мы серьезно настроены. Если нет – мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши интересы и интересы наших союзников», – заявил Рубио.

Он также подчеркнул, что Иран не может получить контроль над Ормузским проливом – одним из ключевых мировых энергетических маршрутов. По словам госсекретаря, создание прецедента, когда страна может контролировать международный водный путь и требовать плату за проход, будет представлять угрозу для других регионов мира.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что Соединенные Штаты готовятся к возможному расширению войны с Ираном, однако военные возможности страны ограничены из-за нехватки средств противовоздушной обороны, дальнобойных боеприпасов и трудностей с оперативной переброской дополнительных сил.

А недавно Трамп заявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит соглашение, то в стране «никого не останется».

Также, по данным СМИ, США перебросят десятки истребителей и самолетов-заправщиков на Ближний Восток.

А глава Пентагона Пит Хегсет накануне сообщил, что расходы из американского бюджета на войну Соединенных Штатов против Ирана достигли уже как минимум 37,5 миллиарда долларов.

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