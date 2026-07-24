В Испании объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров

Правительство Испании ввело чрезвычайную ситуацию национального уровня из-за масштабных лесных пожаров, которые охватили запад региона Мадрид и распространяются в направлении провинции Авила.

Об этом сообщает El Pais.

2 июля 2026, 13:24 Раскаленная Европа: температурные рекорды европейских стран в июне Европу охватила вторая за год тепловая волна. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие температурные рекорды зафиксировали в странах континента за июнь.

Как отмечается, режим чрезвычайной ситуации был введен после обращения главы правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, которая заявила, что регион больше не может самостоятельно справиться с тремя крупными очагами пожаров — двумя в муниципалитете Вилья-дель-Прадо и еще одним в Сан-Мартин-де-Вальдейглесиас.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка объявил чрезвычайную ситуацию национального значения, распространив ее также на провинцию Авила, где пожар вблизи Бургоондо приближается к территории Мадридской автономии.

По данным правительства Мадрида, из-за пожаров эвакуировано более 10 тысяч человек. В зоне бедствия работают более 270 спасателей, десятки единиц наземной техники и подразделения UME.

В провинции Авила пожар, вспыхнувший в районе Бургоондо, вынудил эвакуировать около 1,5 тысячи человек из туристического поселка и жилого массива в муниципалитете Эль-Тьембло. Кроме того, эвакуированы 130 отдыхающих из двух кемпингов из-за стремительного распространения огня.

По информации испанских властей, решение о введении чрезвычайной ситуации было принято из-за одновременного возникновения нескольких крупных пожаров, аномально высоких температур, сильного ветра, угрозы населенным пунктам и масштабных эвакуаций, что значительно осложнило ликвидацию последствий стихии.

Из-за пожаров также перекрыто по меньшей мере пять автомобильных дорог в регионе Мадрида, а дорожные службы продолжают работать над обеспечением безопасности и восстановлением движения.

Напомним, во Франции также продолжается масштабный лесной пожар, который менее чем за двое суток охватил около 3,7 тысячи гектаров. Из-за стремительного распространения огня власти эвакуировали более 20 тысяч человек, среди которых тысячи туристов.

А ранее сообщалось, что во время ликвидации лесного пожара вблизи аэропорта французского Бордо погибли по меньшей мере двое спасателей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.