В Испании объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров

Правительство Испании ввело чрезвычайную ситуацию национального уровня из-за масштабных лесных пожаров, которые охватили запад региона Мадрид и распространяются в направлении провинции Авила.
Об этом сообщает El Pais.
Как отмечается, режим чрезвычайной ситуации был введен после обращения главы правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, которая заявила, что регион больше не может самостоятельно справиться с тремя крупными очагами пожаров — двумя в муниципалитете Вилья-дель-Прадо и еще одним в Сан-Мартин-де-Вальдейглесиас.
Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка объявил чрезвычайную ситуацию национального значения, распространив ее также на провинцию Авила, где пожар вблизи Бургоондо приближается к территории Мадридской автономии.
По данным правительства Мадрида, из-за пожаров эвакуировано более 10 тысяч человек. В зоне бедствия работают более 270 спасателей, десятки единиц наземной техники и подразделения UME.
В провинции Авила пожар, вспыхнувший в районе Бургоондо, вынудил эвакуировать около 1,5 тысячи человек из туристического поселка и жилого массива в муниципалитете Эль-Тьембло. Кроме того, эвакуированы 130 отдыхающих из двух кемпингов из-за стремительного распространения огня.
По информации испанских властей, решение о введении чрезвычайной ситуации было принято из-за одновременного возникновения нескольких крупных пожаров, аномально высоких температур, сильного ветра, угрозы населенным пунктам и масштабных эвакуаций, что значительно осложнило ликвидацию последствий стихии.
Из-за пожаров также перекрыто по меньшей мере пять автомобильных дорог в регионе Мадрида, а дорожные службы продолжают работать над обеспечением безопасности и восстановлением движения.
Напомним, во Франции также продолжается масштабный лесной пожар, который менее чем за двое суток охватил около 3,7 тысячи гектаров. Из-за стремительного распространения огня власти эвакуировали более 20 тысяч человек, среди которых тысячи туристов.
А ранее сообщалось, что во время ликвидации лесного пожара вблизи аэропорта французского Бордо погибли по меньшей мере двое спасателей.
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