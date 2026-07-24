Киев атаковали баллистикой, в городе прогремели взрывы

Днем 24 июля российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прозвучали взрывы.

Об этом стало известно из соцсетей.

Воздушные Силы в 11:25 сообщили о движении вражеских целей в направлении столицы и призвали жителей находиться в укрытиях. Об угрозе писал и мэр Виталий Кличко. Позже в Киеве прогремели взрывы.

По данным из соцсетей, россияне выпустили по столице от 10 до 12 баллистических ракет. Мониторинговые каналы также сообщали о возможном применении ракет «Циркон».

После взрывов в Киеве зафиксировали задымление в одном из районов. Официальной информации пока нет.

По данным мониторинговых каналов, угроза для Киева сохраняется. Есть вероятность запуска баллистики из Брянска и крылатых ракет из Курска. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Дополнено:

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Святошинском районе. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в ночь пятницы, 24 июля, российские оккупационные войска совершили массированную атаку ракетами и ударными беспилотниками на Одесскую область, в результате чего пострадали два человека.

Как известно, всего российские войска в течение ночи атаковали Украину управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 180 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

А вчера, 23 июля, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Славянску Донецкой области, сбросив на город две авиабомбы. В результате атаки пострадали 14 мирных жителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.