Зеленский подтвердил поражение завода «Авитек» и нефтяного объекта на территории россии

Президент Владимир Зеленский подтвердил удары Сил обороны по важному военному предприятию в Кирове, а также нефтяному объекту на расстоянии около 1350 километров в россии.

Соответствующий пост появился в соцсетях главы государства.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«Наши Силы обороны Украины сегодня поразили одно из важных военных предприятий в российском Кирове. Оно поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники оккупанта, которая, в частности, применяется при массированных ударах по нашим городам и общинам», – сообщил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил о поражении нефтяного объекта на территории россии. По его словам, были и другие поражения, в частности объектов российской логистики, которые обеспечивают армию рф компонентами для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением.

Напомним, в ночь на 24 июля в городе Киров российской федерации прогремели взрывы возле завода «Авитек». Предварительно сообщалось, что предприятие было атаковано крылатой ракетой FP-5 «Фламинго».

Кроме того, ночью под атакой была и Ленинградская область россии. Российские власти заявили о якобы сбитии 33 БпЛА, однако в сети появились видео взрывов и пожаров, а OSINT-каналы сообщали об ударе по одному из логистических центров Wildberries.

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