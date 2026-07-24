Зеленский подтвердил поражение завода «Авитек» и нефтяного объекта на территории россии

Президент Владимир Зеленский подтвердил удары Сил обороны по важному военному предприятию в Кирове, а также нефтяному объекту на расстоянии около 1350 километров в россии.
Соответствующий пост появился в соцсетях главы государства.
«Наши Силы обороны Украины сегодня поразили одно из важных военных предприятий в российском Кирове. Оно поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники оккупанта, которая, в частности, применяется при массированных ударах по нашим городам и общинам», – сообщил президент.
Кроме того, Зеленский сообщил о поражении нефтяного объекта на территории россии. По его словам, были и другие поражения, в частности объектов российской логистики, которые обеспечивают армию рф компонентами для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением.
Напомним, в ночь на 24 июля в городе Киров российской федерации прогремели взрывы возле завода «Авитек». Предварительно сообщалось, что предприятие было атаковано крылатой ракетой FP-5 «Фламинго».
Кроме того, ночью под атакой была и Ленинградская область россии. Российские власти заявили о якобы сбитии 33 БпЛА, однако в сети появились видео взрывов и пожаров, а OSINT-каналы сообщали об ударе по одному из логистических центров Wildberries.
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