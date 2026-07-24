Румыния сбила неизвестный дрон с F-16 во время атаки на Киев

Утром 24 июля Румыния подняла в небо истребитель F-16, который сбил беспилотник неизвестного происхождения в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан в соцсети Х.

«Этим утром румынский пилот на самолете F-16 сбил дрон, вошедший в воздушное пространство нашей страны. Зона была необитаемой, поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска», – написал Дан.

В настоящее время, по данным президента Румынии, специальные группы соответствующих ведомств обследуют место падения беспилотника, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

24 июля 2026, 11:44 Киев атаковали баллистикой, в городе прогремели взрывы Российские войска днем 24 июля нанесли ракетный удар по Киеву. Воздушные силы сообщали о движении вражеских целей в направлении столицы, в городе прозвучала серия взрывов.

Перед инцидентом Румынская служба по чрезвычайным ситуациям IGSU объявила предупреждение RO-ALERT на юго-востоке страны, в частности в жудеце Бузэу. Местные спасатели сообщали о возможном пролете беспилотника над полевой местностью.

Также в ночь на 24 июля у берегов Румынии было повреждено судно «Christiana B» под флагом Либерии, следовавшее из США в Украину.

Экипаж подал сигнал бедствия, но пострадавших нет, судно продолжило движение к берегу для ремонта, пишет Romania Insider.

Предварительно инцидент мог вызвать морской дрон или мина. Румынские службы направили спасательные суда и вертолет для разведки.

«Согласно информации, предоставленной капитаном судна, пострадавших нет, и экипаж больше не нуждается в эвакуации. Судно также может продолжать движение к берегу, где пройдет технические осмотры и ремонт повреждений», – добавили в Министерстве внутренних дел Румынии.

Напомним, 21 июля Румыния заявила об атаке на танкер у побережья страны. Судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом было поражено в 20 морских милях от берега.

Также недавно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что в акватории Черного моря было обнаружено и обезврежено пять морских беспилотников.

Кроме этого мы сообщали, что 5 июня вблизи румынского порта Констанца прогремел мощный взрыв, который слышали далеко за пределами гавани. Причиной стала детонация морского беспилотника.

Впоследствии Военно-Морские Силы ВСУ уточнили, что из-за действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы аппарат во время боевого задания в Черном море потерял управление, что и привело к чрезвычайной ситуации.

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