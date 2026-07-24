Подозреваемому экс-судье Хозсуда Львовщины снова продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 14 сентября срок действия обязанностей, возложенных на бывшего судью Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича. НАБУ и САП подозревают его в злоупотреблении влиянием.

Такое решение 14 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд продлил арест Артимовича, но уменьшил ему размер залога до 6 млн грн. Эти средства внесли и он вышел из под стражи. На него возложили следующие обязанности: не отлучаться из Львовской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в этом уголовном производстве и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже суд отменил обязанность носить электронный браслет и не отлучаться со Львовской области без разрешения. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил суд продлить действие остальных обязанностей еще на два месяца..

«Продлить подозреваемому (Артимовичу – ред.) на два месяца срок действия обязанностей, продленных определением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 25 мая 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему и действующему председателям Хозсуда Львовской области. По данным следствия, подозреваемые пообещали за 1 млн долларов обеспечить принятие «нужных» решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя. В ходе следствия детективы и прокуроры задокументировали передачу части неправомерной выгоды на сумму 75 тыс. дол.

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