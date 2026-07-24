Сенат США готовится проголосовать за «адские санкции» против рф на следующей неделе – Axios

Сенат США может уже на следующей неделе проголосовать за «адский пакет санкций» против россии, направленный на усиление давления для прекращения войны в Украине. Документ также дополнили санкциями против Ирана после требования президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Axios.

17 июля 2026, 03:38 Законопроект об «адских санкциях» против рф собрал голоса в Сенате США – СМИ Законопроект о «адских санкциях» против россии уже имеет поддержку 61 сенатора США. Документ предусматривает 100% вторичные пошлины для стран, покупающих российские нефть и газ, однако еще должен пройти голосование в Сенате и Палате представителей.

Как отмечается, демократы сообщили республиканцам, что готовы поддержать рассмотрение законопроекта уже в ближайшие дни. По данным издания, инициатива имеет более 60 соавторов и стала редким примером двухпартийного сотрудничества в Сенате, который большую часть года находился в политическом противостоянии.

Законопроект изначально предусматривал введение 500% вторичных тарифов против стран, которые продолжают торговать с россией. Позже сенаторы снизили максимальный уровень пошлин до 100% и сузили сферу действия документа, разрешив президенту США вводить тарифы не более чем против пяти стран.

После этого Трамп призвал добавить в пакет санкции против Ирана.. Сенаторы учли его требование, включив в законопроект ограничения в отношении Тегерана, которые не вызвали значительных споров.

Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, что его однопартийцы поддерживают дополнения по Ирану. В то же время часть демократов выступает против расширения полномочий президента относительно введения тарифов, хотя не имеет достаточного количества голосов, чтобы заблокировать законопроект.

Сенатор-демократка Джин Шахин заявила, что США должны действовать как можно быстрее, поскольку Украина «имеет импульс на поле боя», а позиция Кремля становится все более сложной.

Для принятия законопроекта лидерам Сената еще необходимо договориться о процедуре рассмотрения документа. В то же время в верхней палате Конгресса ожидают, что голосование может состояться уже на следующей неделе.

Напомним, 10 июля стало известно, что американские сенаторы согласовали с администрацией Трампа новый пакет санкций против рф. В тот же день сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев и встречи с Владимиром Зеленским подтвердил, что Белый дом готов поддержать согласованный вариант документа.

Впоследствии президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать этот двухпартийный законопроект о значительном усилении антироссийских санкций, инициированный умершим сенатором Линдси Грэмом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.