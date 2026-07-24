Оккупанты поразили авиабомбами грузовое отделение «Новой почты» в Изюме

Сегодня утром, 24 июля, российские оккупанты сбросили три авиабомбы на склады «Новой почты» в Изюме, в результате чего было повреждено грузовое отделение.

Об этом сообщает пресс-служба Изюмской ГВА.

По данным местных властей, россияне совершили атаку на город около 04:08.

«Враг применил три управляемые авиационные бомбы (УАБ). Зафиксировано попадание в грузовое отделение Новой почты, складское помещение и открытую местность», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки повреждены окна прилегающих домов, четыре автомобиля и электросети, из-за чего часть района осталась без электроснабжения.

При этом информация о пострадавших в результате атаки не поступала.

Напомним, 19 июля в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова разрушен терминал «Новой почты». В результате чего погибли четыре человека и еще более 20 пострадали.

А перед этим в Запорожье под удар попало отделение №7 «Новой почты», в результате чего погиб сотрудник компании.

Также на инфографике «Слово и дело» – как рф атаковала «Новую почту» с начала вторжения.

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