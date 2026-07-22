В Пентагоне рассказали, сколько США стоила война против Ирана

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Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что война Соединенных Штатов против Ирана уже обошлась американскому бюджету в несколько десятков миллиардов долларов.
Getty Images

Расходы американского бюджета на войну Соединенных Штатов против Ирана достигли уже по меньшей мере 37,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters, цитируя заявление руководителя Пентагона Пита Хегсета во время слушаний в Конгрессе.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, после возобновления масштабных бомбардировок Ирана американский министр впервые выступил перед Конгрессом, озвучив соответствующую сумму.

Согласно его словам, речь идет о сумме в 37,5 миллиарда долларов, которая включает уже понесенные расходы, текущие операции и планы США до конца сентября.

Отвечая на вопрос, вырастет ли цена с учетом прекращения перемирия с Ираном, чиновник отметил, что в эту сумму входят многие расходы, предусмотренные до конца фискального года, в том числе и питание военнослужащих.

Кроме того, глава Пентагона предупредил, что без срочного увеличения финансирования американским военным придется сократить масштабы боевой подготовки. По его словам, это представляет прямую угрозу национальной безопасности США, а сейчас Пентагону требуется 1,5 триллиона долларов на 2027 год.

Reuters подчеркивает, что в прошлом месяце президент США Дональд Трамп попросил у законодателей дополнительные 90 миллиардов долларов – большинство этих средств пойдет именно на иранскую военную кампанию.

Уточняется, что в Конгрессе многие политики уже недовольны войной накануне выборов в ноябре, а также жалуются на закрытость Белого дома, поскольку Трамп и его команда не раскрывают своих планов, поэтому сенаторы опасаются начала «бесконечной войны».

В то же время, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн подтвердил риски, отметив, что деньги на зарплаты военным найдут, но инвестиции в будущее и обслуживание техники будут оставаться под вопросом.

Стоит отметить, ранее Reuters писало, что с начала войны в Иране погибли 36 американских военных, еще более 420 получили ранения.

Как известно, с начала месяца в результате возобновления боевых действий между США и Ираном уже пострадали около 100 американских солдат во время взаимных ударов. Пентагон сообщил о гибели двоих американских солдат на военной базе в Иордании. Также там были обнаружены неизвестные останки на месте исчезновения третьего военнослужащего США.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что Соединенные Штаты готовятся к возможному расширению войны с Ираном, однако военные возможности страны ограничены из-за нехватки средств противовоздушной обороны, дальнобойных боеприпасов и трудностей с оперативной переброской дополнительных сил.

А на днях Трамп объявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы принудить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит сделку, то в стране «никого не останется».

Также, по данным СМИ, США перебросят десятки истребителей и самолетов-заправщиков на Ближний Восток.

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