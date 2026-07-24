Россияне ночью массированно атаковали Одесщину, среди пострадавших – ребенок

В ночь на пятницу, 24 июля, российские оккупационные войска совершили массированную атаку ракетами и ударными беспилотниками на Одесскую область, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

«Ночью враг в очередной раз массированно атаковал Одесщину ракетами и ударными БпЛА: поражены жилой сектор и промышленная инфраструктура. К сожалению, пострадала женщина и ребенок», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате попадания повреждена крыша многоквартирного жилого дома. Также зафиксированы разрушения частных домов и легковых автомобилей.

Согласно словам Кипера, пострадавшим женщине и 4-летнему ребенку была оказана медицинская помощь.

По данным местных властей, также получила повреждения территория одного из предприятий, где обошлось без разрушений и пострадавших.

Кипер уточнил, что все пожары, возникшие в результате российской атаки, были оперативно ликвидированы спасателями.

Как известно, российские войска в ночь на 24 июля атаковали Украину управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 180 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 23 июля нанесли удар по объекту топливной инфраструктуры в Житомире, в частности была атакована одна из АЗС.

Кроме того, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Славянску Донецкой области, сбросив на город две авиабомбы. В результате атаки пострадали 14 мирных жителей.

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