США перебросят десятки самолетов-заправщиков на Ближний Восток – Axios

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Израилю о намерении направить в страну еще десятки военных самолетов-заправщиков на фоне возможного расширения операций против Ирана.

Об этом Axios сообщили три американских и израильских чиновника.

14 июля 2026, 11:45 Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении войны с Ираном – СМИ Президент США Дональд Трамп официально проинформировал Конгресс о возобновлении американских военных операций против Ирана. Пентагон получил разрешение продолжать использование сил в регионе в течение 60 дней.

По данным издания, решение связано с тем, что Трамп рассматривает новые варианты масштабной военной кампании против Ирана после получения нескольких планов во время заседания в ситуационной комнате Белого дома.

Среди возможных сценариев – удары по иранской энергетической инфраструктуре, новые атаки по ядерным объектам, а также удары по подземному комплексу Pickaxe Mountain, который, вероятно, может быть связан с ядерной программой Тегерана.

Окончательного решения о расширении операции Трамп еще не принял, однако американские и израильские чиновники заявляют, что президент может отдать соответствующий приказ в ближайшие дни.

Как известно, сейчас США имеют около 30 военных самолетов-заправщиков на авиабазе Бен-Гурион возле Тель-Авива и примерно столько же на базе Рамон на юге Израиля. Израильские чиновники заявили, что Вашингтон планирует перебросить еще несколько десятков таких самолетов, чтобы восстановить их количество до уровня начала войны.

Как отмечается, американские военные предпочитают базировать самолеты-заправщики именно в Израиле, поскольку другие авиабазы в регионе являются более уязвимыми для возможных ударов Ирана. Окончательное решение относительно размещения дополнительных американских самолетов должен принять Нетаньягу.

Напомним, сегодня Центральное командование США (CENTCOM) завершило седьмую подряд ночь ударов по Ирану. Американские военные поразили объекты наблюдения, военную логистику, подземные склады вооружений и морские возможности Тегерана.

Несколько дней назад Трамп заявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит соглашение, то в стране «никого не останется».

Также по данным СМИ, американский лидер получает от военных и чиновников варианты расширения военной операции против Ирана на фоне попыток усилить давление на Тегеран и ослабить его контроль над Ормузским проливом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.