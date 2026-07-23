США подозревают россию в помощи Ирану с атаками на объекты ЦРУ в Персидском заливе – Reuters

Американские разведывательные аналитики изучают возможную связь россии с ударами Ирана по объектам Центрального разведывательного управления США в странах Персидского залива. В Вашингтоне предполагают, что Москва могла предоставить Тегерану данные для наведения или технологическую поддержку для беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с разведданными США.

17 марта 2026, 08:31 Рф помогла Ирану усовершенствовать дроны Shahed после «испытаний» в Украине – Зеленский Зеленский заявил, что россия использовала Украину как «полигон» для испытаний иранских дронов Shahed, а теперь угроза от этих беспилотников распространяется на Ближний Восток и США.

По данным собеседников издания, анализ возможного участия россии еще продолжается, а окончательных выводов пока не сделано. В то же время эффективность и точность атак, а также известная техническая помощь Москвы Ирану стали основаниями для проверки российского следа.

Ранее американские чиновники сообщали, что россия оказывала Ирану поддержку во время ударов по целям США в регионе Персидского залива, в частности помогала с наведением и другими техническими аспектами. Однако расследование относительно возможного содействия атакам именно на объекты ЦРУ ранее публично не разглашалось.

По данным издания, как минимум два объекта ЦРУ были атакованы иранскими беспилотниками в марте. Среди них – станция ЦРУ в Саудовской Аравии, расположенная в посольстве США в Эр-Рияде, а также отдельный объект в восточном Ираке.

Один из западных разведывательных документов, о котором Reuters рассказал чиновник в регионе, предполагает, что россия, вероятно, сыграла роль в определении целей для атак на объекты ЦРУ.

По словам двух западных должностных лиц в странах Персидского залива, аналитики считают, что во время атаки на Саудовскую Аравию Иран мог использовать модифицированные при участии россии дроны Shahed. Один из беспилотников пробил слабое место во внешней конструкции здания посольства, после чего второй аппарат пролетел через отверстие и взорвался.

Также источники заявили, что россия помогала Ирану повысить точность дронов Shahed-136, в частности могла передать спутниковую навигационную систему «Комета-М», которая является более точной и сложнее подавляется, чем иранские аналоги.

Кремль ранее отрицал сообщения о передаче Ирану этой технологии, называя такие заявления «фейковыми новостями».

Американские аналитики также проверяют, использовал ли Иран российские разведывательные данные для удара по посольству США. В то же время некоторые эксперты предупреждают, что Тегеран мог целиться в посольство в целом, а попадание в объект ЦРУ могло быть случайным.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что россия передает Ирану координаты американских военных кораблей, самолетов и других объектов на Ближнем Востоке, что помогает Тегерану наносить точные удары по США.

Однако специальный представитель США Стив Виткофф заявлял, что в Кремле не передают разведданные Ирану.. По его словам, российское руководство якобы заверило Трампа, что Москва с Тегераном не обмениваются информацией в рамках войны на Ближнем Востоке.

Также позже сообщалось, что российская разведка передавала Ирану перечень из 55 объектов критической энергетической инфраструктуры Израиля для потенциального нанесения высокоточных ракетных ударов.

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