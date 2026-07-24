СБУ задержала корректировщика огня россиян во время атак на Одесскую область

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ, который корректировал атаки войск рф по Одесской области.

Об этом сообщает СБУ в Телеграм-канале 24 июля.

По данным следствия, злоумышленник координировал ракетно-дроновые атаки россиян по топливно-энергетической инфраструктуре южного региона Украины. Среди приоритетных задач фигуранта был поиск и передача координат автозаправочных станций, пунктов дислокации грузовых эшелонов «Укрзализныци» и бензовозов Сил обороны.

СБУ задержала злоумышленника во время установки GPS-трекера на военный бензовоз, чтобы скорректировать по нему вражескую атаку в режиме реального времени.

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«По материалам дела, наведением российских обстрелов занимался завербованный ФСБ местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда искал «легкие» заработки в Телеграм-каналах», – говорится в сообщении СБУ.

С помощью прицельных ударов по автоцистернам, грузовым эшелонам и местным АЗС враг, как отмечают следователи, планировал сорвать обеспечение фронта и расшатать внутреннюю ситуацию на юге.

«Во время обыска на месте задержания фигуранта обнаружены GPS-трекер и смартфон с доказательствами работы на врага», – уточнили в СБУ.

Агенту рф сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, накануне СБУ задержала в Хмельницкой области агента ФСБ, который собирал данные об оборонных предприятиях и логистических объектах для подготовки новых ракетных и дроновых ударов россии по западным регионам.

Кроме того, специалисты контрразведки Службы безопасности Украины задержали очередного агента спецслужб Кремля, готовившего теракт в Николаеве.

Также СБУ предотвратила двойной теракт в центре Ивано-Франковска, который российские спецслужбы планировали осуществить с помощью завербованного местного жителя.

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