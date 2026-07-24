СБУ задержала корректировщика огня россиян во время атак на Одесскую область

Национальная безопасность
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Специалисты Службы безопасности Украины выявили и задержали агента спецслужб, который по заказу рф корректировал атаки по югу.
Служба безопасности Украины

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ, который корректировал атаки войск рф по Одесской области.

Об этом сообщает СБУ в Телеграм-канале 24 июля.

По данным следствия, злоумышленник координировал ракетно-дроновые атаки россиян по топливно-энергетической инфраструктуре южного региона Украины. Среди приоритетных задач фигуранта был поиск и передача координат автозаправочных станций, пунктов дислокации грузовых эшелонов «Укрзализныци» и бензовозов Сил обороны.

СБУ задержала злоумышленника во время установки GPS-трекера на военный бензовоз, чтобы скорректировать по нему вражескую атаку в режиме реального времени.

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«По материалам дела, наведением российских обстрелов занимался завербованный ФСБ местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда искал «легкие» заработки в Телеграм-каналах», – говорится в сообщении СБУ.

С помощью прицельных ударов по автоцистернам, грузовым эшелонам и местным АЗС враг, как отмечают следователи, планировал сорвать обеспечение фронта и расшатать внутреннюю ситуацию на юге.

«Во время обыска на месте задержания фигуранта обнаружены GPS-трекер и смартфон с доказательствами работы на врага», – уточнили в СБУ.

Агенту рф сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, накануне СБУ задержала в Хмельницкой области агента ФСБ, который собирал данные об оборонных предприятиях и логистических объектах для подготовки новых ракетных и дроновых ударов россии по западным регионам.

Кроме того, специалисты контрразведки Службы безопасности Украины задержали очередного агента спецслужб Кремля, готовившего теракт в Николаеве.

Также СБУ предотвратила двойной теракт в центре Ивано-Франковска, который российские спецслужбы планировали осуществить с помощью завербованного местного жителя.

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