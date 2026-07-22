В МИД отреагировали на тайные переговоры представителей Германии и рф в Баку

Спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий высказался о встрече бывших чиновников Германии и россии в Азербайджане, на которой могли обсуждать завершение войны рф против Украины.

Заявление Тихого приводит Суспільне.

6 июля 2026, 00:41 Рассчитывают, что США «сдадут» Украину: FT узнала, когда рф может вернуться к переговорам Россия не планирует возвращаться к содержательным переговорам по завершению войны в Украине как минимум до февраля 2027 года. По данным Financial Times, Кремль рассчитывает захватить всю Донецкую область и принудить Киев к уступкам при поддержке давления США.

По его словам, значение таких встреч для реального мирного процесса «близко к нулю».

«Встреча настолько же тайная, насколько неважная. Какие-то люди, чьи имена уже практически не «гуглятся», встречаются и о чем-то говорят», – сказал Тихий.

Спикер подчеркнул, что украинская сторона «никого из них ни на что не уполномочивала».

Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что бывшие высокопоставленные чиновники Германии и рф провели тайную встречу в Баку для обсуждения путей прекращения войны рф против Украины. По его словам, азербайджанские власти не были проинформированы о проведении подобных переговоров.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения относительно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

А глава Офиса президента Кирилл Буданов выразил мнение, что российская федерация в определенное время будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной относительно завершения войны. Шанс на завершение активной фазы противостояния в 2026 году существует.

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