ВАКС снова продлил обязанности подозреваемому работнику столичного СБУ

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Суд снова поддержал просьбу прокурора о продлении обязанностей подозреваемому правоохранителю.
фото: vechirniy.kyiv.ua

**Высший антикоррупционный суд продлил до 9 сентября срок действия обязанностей, возложенных на заместителя начальника межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Виталия Чака. НАБУ и САП подозревают его в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 9 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Чака и определил ему альтернативу 4,99 млн грн залога. Позже ему снизили залог до 998 400 грн, но оставили под стражей. Подозреваемый вышел из СИЗО под такие обязанности: не отлучаться за пределы города Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора САП – удовлетворить. Продлить подозреваемому (Чаку – ред.) сроком на два месяца действие процессуальных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили на взяточничестве работника одного из отделов столичного управления СБУ. По версии следствия, чиновник получил 68 000 долларов за решение вопроса о снятии с розыска в ТЦК и СП двух граждан с последующим оформлением им отсрочки, а также за совершение действий с использованием служебного положения, направленных на сокрытие указанной противоправной деятельности.

При указанных обстоятельствах отсрочка должна быть оформлена путем предоставления заведомо ложных документов о наличии трех детей, фиктивные свидетельства о рождении которых вроде бы должны были выдаваться за границей. Ему сообщили о подозрении.

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