Рассчитывают, что США «сдадут» Украину: FT узнала, когда рф может вернуться к переговорам

Россия в ближайшее время не демонстрирует готовности к реальным мирным переговорам по завершению войны в Украине. В Кремле рассчитывают продолжать боевые действия, надеясь достичь своих максималистских целей и заставить Киев согласиться на уступки.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, вовлеченные в непубличные переговоры.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

Российская сторона вряд ли согласится на содержательный диалог как минимум до февраля 2027 года. Такую информацию сообщил FT знакомый с ходом переговоров собеседник в Москве. Причиной называют убежденность владимира путина, что к тому времени россия сможет захватить всю территорию Донецкой области, а США склонят Украину к значительным уступкам.

«Предпочтительным вариантом для россиян пока остается то, что американцы «сдадут» нам Украину», – сказал он.

Собеседник из Москвы также отметил, что Кремль не демонстрирует готовности к каким-либо компромиссам.

«Они не намекают ни на какие уступки. Они продолжают повторять те же цели. Их основа для переговоров по сути означает, что основы для переговоров нет», – подчеркнул собеседник FT.

В то же время высокопоставленные чиновники Украины, принимающие участие в мирном процессе, сообщили изданию, что трехсторонние переговоры с участием США, Украины и россии вряд ли возобновятся раньше, чем после окончания лета.

Как пишет Financial Times, несмотря на то, что темпы российского наступления замедлились, Кремль не изменил своих планов. По данным украинской разведки, с которыми ознакомилось издание, а также по информации источников, близких к российскому президенту, путин поставил военным задачу полностью оккупировать Донецкую область до конца года.

На фоне этого Украина усиливает дальнобойные удары по территории россии. По оценке директора Rochan Consulting Конрада Музыки, украинская кампания эволюционировала от атак преимущественно на нефтяную инфраструктуру к системным ударам по энергетическим, логистическим, промышленным и экспортным объектам рф.

Несмотря на это, отмечает издание, Кремль пока не демонстрирует признаков готовности пересмотреть свою позицию относительно войны или отказаться от заявленных целей.

Напомним, накануне глава Белого дома Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. По информации из Кремля, лидеры около полутора часов обсуждали российско-украинскую войну и предстоящий саммит НАТО.

Перед этим украинский президент также провел разговор с Дональдом Трампом. Глава государства поздравил американского коллегу с 250-й годовщиной независимости США, после чего стороны сфокусировались на поиске путей для завершения войны.

А ранее Кремль поспешил отчитаться о якобы взятии под контроль Константиновки, которая на самом деле остается под обороной ВСУ. Комментируя эти вбросы, Владимир Зеленский отметил, что путин просто решил солгать мировому сообществу и лично Трампу об успехах на поле боя, чтобы создать хотя бы какой-то победный инфоповод.

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