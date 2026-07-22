В Киеве тестируют технологию 5G: как подключиться и настроить сеть

В Киеве стартовало масштабное тестирование сети мобильной связи пятого поколения (5G). Пилотный проект охватывает все районы столицы, а следующим городом для испытаний станет Одесса.
Об этом сообщили в Минцифры.
Как отмечается, пилотное тестирование позволяет проверить работу 5G в условиях большого города, оценить стабильность оборудования, качество покрытия и прохождение сигнала через плотную городскую застройку. В настоящее время работу сети обеспечивают более 300 базовых станций.
По данным операторов, в Киеве тестирование имеет самый большой масштаб. В частности, Vodafone запустил 5G во всех районах столицы, а в сети Киевстар максимальная скорость передачи данных превысила 1,7 Гбит/с. В lifecell сообщили, что после запуска пилотных зон во Львове, Харькове и Бородянке потребление трафика в 5G-сети выросло на 75%, а количество одновременных сессий – на 35%.
Как подключиться к 5G и настроить сеть
Обычно смартфон автоматически подключается к сети нового поколения. Чтобы всё работало корректно или если значок «5G» не появился, проверьте следующие настройки:
- Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает 5G. В настройках телефона (раздел «Сотовые данные» или «Мобильная сеть») проверьте, к каким технологиям подключается устройство (в настоящее время уже 29% смартфонов в Украине готовы к этому).
- Обновите операционную систему. На телефоне должна быть установлена последняя версия программного обеспечения.
- Отключите режим экономии трафика и энергосбережения. Эти режимы часто автоматически ограничивают фоновые загрузки и работу модуля 5G для экономии заряда батареи.
- Перезагрузите сеть. Если телефон не подключился автоматически, включите и через несколько секунд выключите режим «В самолёте» (Airplane mode).
- Перезагрузите телефон. Это поможет устройству заново зарегистрироваться в сети.
Напомним, 12 января Львов стал первым городом в Украине, в котором заработала технология 5G, тестирование запустили в центре города. Позже тестирование также провели в Бородянке и Харькове.
Как известно, в Украине планируют частичное покрытие 5G к 2030 году, хотя полноценный запуск технологии отложен до завершения военного положения.
«Слово и дело» подсчитало, сколько населения в мире имеет доступ к покрытию 5G и 5G среднего диапазона.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»