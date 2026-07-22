В Киеве тестируют технологию 5G: как подключиться и настроить сеть

Общество
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В столице стартовало масштабное тестирование 5G. Пилотный проект охватывает все районы Киева, а операторы проверяют скорость, стабильность работы и качество покрытия сети.
Фото getty images

В Киеве стартовало масштабное тестирование сети мобильной связи пятого поколения (5G). Пилотный проект охватывает все районы столицы, а следующим городом для испытаний станет Одесса.

Об этом сообщили в Минцифры.

Сеть 5G: сколько населения в мире имеет доступ к технологииРазвитие сетей 5G происходит по всему миру, наиболее активно – в Северной Америке (США, Канаде), Индии и Китае. Сколько населения мира имеет доступ к покрытию 5G – на инфографике.

Как отмечается, пилотное тестирование позволяет проверить работу 5G в условиях большого города, оценить стабильность оборудования, качество покрытия и прохождение сигнала через плотную городскую застройку. В настоящее время работу сети обеспечивают более 300 базовых станций.

По данным операторов, в Киеве тестирование имеет самый большой масштаб. В частности, Vodafone запустил 5G во всех районах столицы, а в сети Киевстар максимальная скорость передачи данных превысила 1,7 Гбит/с. В lifecell сообщили, что после запуска пилотных зон во Львове, Харькове и Бородянке потребление трафика в 5G-сети выросло на 75%, а количество одновременных сессий – на 35%.

Как подключиться к 5G и настроить сеть

Обычно смартфон автоматически подключается к сети нового поколения. Чтобы всё работало корректно или если значок «5G» не появился, проверьте следующие настройки:

  • Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает 5G. В настройках телефона (раздел «Сотовые данные» или «Мобильная сеть») проверьте, к каким технологиям подключается устройство (в настоящее время уже 29% смартфонов в Украине готовы к этому).
  • Обновите операционную систему. На телефоне должна быть установлена последняя версия программного обеспечения.
  • Отключите режим экономии трафика и энергосбережения. Эти режимы часто автоматически ограничивают фоновые загрузки и работу модуля 5G для экономии заряда батареи.
  • Перезагрузите сеть. Если телефон не подключился автоматически, включите и через несколько секунд выключите режим «В самолёте» (Airplane mode).
  • Перезагрузите телефон. Это поможет устройству заново зарегистрироваться в сети.

Напомним, 12 января Львов стал первым городом в Украине, в котором заработала технология 5G, тестирование запустили в центре города. Позже тестирование также провели в Бородянке и Харькове.

Как известно, в Украине планируют частичное покрытие 5G к 2030 году, хотя полноценный запуск технологии отложен до завершения военного положения.

«Слово и дело» подсчитало, сколько населения в мире имеет доступ к покрытию 5G и 5G среднего диапазона.

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