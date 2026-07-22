В Киеве экологи обнаружили новые утечки нефти в озеро и ручей: что известно

В Киеве экологи зафиксировали новые случаи утечки нефтепродуктов в озеро Кирилловское и ручей Сырец, пострадавших в результате российской атаки в ночь на 2 июля.
Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Столичного округа по результатам совместного обследования по КП «Плесо».
В ходе проверки специалисты установили, что, несмотря на работы по ликвидации последствий аварии, в водоемы продолжают попадать незначительные объемы нефтепродуктов. Также обнаружено загрязнение прибрежной полосы озера.
В месте наибольшего загрязнения озеро перекрыли 200-метровыми абсорбирующими бонами для сдерживания нефтяного пятна. Там отобрали пробы грунта, а площадь загрязненной береговой полосы составила 1323 квадратных метра. Еще более 5107 квадратных метров загрязненной территории обнаружили в местах отдельных истоков вдоль берега.
В настоящее время специалисты проводят лабораторное исследование отобранных проб воды и почвы. После получения результатов Госэкоинспекция определит размер ущерба, причиненного окружающей среде в результате российской атаки.
«По данному факту Следственным отделом Оболонского УП ГУНП в г. Киеве осуществляется досудебное расследование по уголовному производству, внесенному в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 236 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.
Напомним, что после после удара российских войск по АЗС в Киеве 2 июня в Кирилловское озеро попали тонны нефтепродуктов и эмульсии. Основную массу топлива с заправки удалось сдержать на подходах к водоему, но часть загрязнения всё же попала в воду.
Ранее в Главном управлении разведки спрогнозировали, что россия усилит удары по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых и приграничных районах Украины. Целями атак могут стать АЗС, грузовики, автобусы и легковые автомобили.
Также сообщалось, что Кабмин утвердил меры по повышению безопасности работы АЗС на фоне ударов рф.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»