В Киеве экологи обнаружили новые утечки нефти в озеро и ручей: что известно

В Киеве экологи зафиксировали новые случаи утечки нефтепродуктов в озеро Кирилловское и ручей Сырец, пострадавших в результате российской атаки в ночь на 2 июля.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Столичного округа по результатам совместного обследования по КП «Плесо».

15 апреля 2026, 10:56 Экологический ущерб от большой войны в Украине превысил 126 миллиардов евро Уничтоженные животные, деревья и тонны загрязнений в почве и водоемах. Какой ущерб окружающей среде нанесла полномасштабная война – на инфографике «Слово и дело».

В ходе проверки специалисты установили, что, несмотря на работы по ликвидации последствий аварии, в водоемы продолжают попадать незначительные объемы нефтепродуктов. Также обнаружено загрязнение прибрежной полосы озера.

В месте наибольшего загрязнения озеро перекрыли 200-метровыми абсорбирующими бонами для сдерживания нефтяного пятна. Там отобрали пробы грунта, а площадь загрязненной береговой полосы составила 1323 квадратных метра. Еще более 5107 квадратных метров загрязненной территории обнаружили в местах отдельных истоков вдоль берега.

В настоящее время специалисты проводят лабораторное исследование отобранных проб воды и почвы. После получения результатов Госэкоинспекция определит размер ущерба, причиненного окружающей среде в результате российской атаки.

«По данному факту Следственным отделом Оболонского УП ГУНП в г. Киеве осуществляется досудебное расследование по уголовному производству, внесенному в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 236 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, что после после удара российских войск по АЗС в Киеве 2 июня в Кирилловское озеро попали тонны нефтепродуктов и эмульсии. Основную массу топлива с заправки удалось сдержать на подходах к водоему, но часть загрязнения всё же попала в воду.

Ранее в Главном управлении разведки спрогнозировали, что россия усилит удары по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых и приграничных районах Украины. Целями атак могут стать АЗС, грузовики, автобусы и легковые автомобили.

Также сообщалось, что Кабмин утвердил меры по повышению безопасности работы АЗС на фоне ударов рф.

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