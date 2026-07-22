Украинские морские дроны Magura начнут производить в США – WSJ

Украинские морские беспилотники Magura, которые успешно применялись против российских целей в Черном море, впервые начнут производить в США. Американская компания ReconCraft и украинская Uforce заключили соглашение о совместном производстве.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

15 мая 2025, 10:39 В ГУР впервые публично показали морские дроны Magura и рассказали об их достижениях Разведка впервые представила серию морских дронов Magura, которые способны уничтожать вражеские корабли и самолеты.

Как отмечается, это станет первым случаем, когда украинские морские дроны, которые прошли испытания в боевых условиях во время войны с россией, будут производить на американской территории.

Меморандум о взаимопонимании стороны подписали в посольстве Украины в Вашингтоне. Соглашение предусматривает партнерское производство, в рамках которого компании будут совместно обеспечивать оборудование, материалы и персонал. Производство планируют организовать на мощностях ReconCraft в Орегоне и Южной Каролине.

Соучредитель ReconCraft Джо Силковски заявил, что компания намерена выпускать сотни или даже тысячи катеров Magura в год. При этом стороны не раскрыли финансовые детали договоренности.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала соглашение важным прецедентом для развития оборонного сотрудничества между странами. По ее словам, партнерство может побудить другие компании к совместным проектам в сфере военных технологий.

По данным издания, морские дроны Magura стали одним из символов украинской асимметричной войны против россии. Украинские силы использовали эти беспилотные катера для атак на российские военные корабли, объекты инфраструктуры, нефтяные танкеры и мосты. Именно благодаря таким системам Украина смогла существенно ограничить активность российского флота в Черном море.

По данным компании Uforce, катера Magura имеют длину около 7,6 метра и могут перевозить более 770 кг полезной нагрузки на расстояние свыше 560 км. В зависимости от комплектации стоимость одного такого дрона может составлять менее 500 тысяч долларов.

Кроме ударных операций, Magura могут использоваться для запуска воздушных беспилотников, выполнения миссий по разминированию и буксировки сонарных систем для обнаружения подводных лодок.

Гендиректор Uforce Олег Рогинский заявил, что производство Magura в США позволит Вашингтону воспользоваться украинским опытом применения автономных систем, который был сформирован за годы войны. В рамках сотрудничества компания также планирует передать американской стороне свои наработки в сфере беспилотных воздушных, морских и наземных платформ, а также программное обеспечение для управления ими.

Напомним, в мае прошлого года американская компания Red Cat Holdings объявила о начале производства украинских морских дронов Magura V7 на территории США. Это был первый задокументированный экспортный прорыв украинских морских дронов и выход на чрезвычайно закрытый рынок американских оборонных технологий.

А в конце июня подразделения специальных операций США впервые применили украинские морские беспилотники Magura во время военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе.

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