«Командир, на которого можно положиться»: Драпатый сделал заявление о назначении Скибюка

Михаил Драпатый приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ и сделал заявление относительно задач и нового начальника Генштаба генерал-майора Игоря Скибюка.
Об этом главком написал на своей странице в соцсети Facebook 22 июля.
«Приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШВ. Впереди сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять», – написал Драпатый.
Отдельно он дал оценку профессиональным качествам Игоря Скибюка, охарактеризовав его как «командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы».
Он добавил, что познакомился со Скибюком на Юге в 2022 году, где они вместе руководили операцией по освобождению Херсонщины.
«За время его командования в ДШВ выросли сильные командиры, среди которых Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заец, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и многие другие», – заявил Драпатый.
Также он сообщил, что президент поручил его команде продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах, планировать новые операции в тылу противника, развивать армию и технологии в ней и наращивать возможности Вооруженных Сил Украины.
Ранее сегодня президент Владимир Зеленский вместе с новым главкомом Михаилом Драпатым и временно исполняющим обязанности Министра обороны Украины Евгением Хмарой определили нового начальника Генерального штаба.
Также мы сообщали, что 21 июля президент Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.
Тем временем бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный отреагировал на назначение Михаила Драпатого новым главкомом, заявив, что эта работа будет очень тяжелой.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»