В Украине в 2027 году могут вырасти тарифы на электричество и газ – МВФ

В Украине со следующего года могут вырасти тарифы на электричество и газ для домохозяйств. Однако только после разработки надлежащих программ защиты.

Об этом говорится в обновленном меморандуме Международного валютного фонда (МВФ) по результатам первого пересмотра его программы.

Повышение тарифов обусловлено высокими фискальными рисками.

«Из-за фиксированных тарифов на коммунальные услуги для домохозяйств, которые в настоящее время составляют около 55% от сравнимых контрактов на поставку, возникают значительные фискальные риски», – говорится в документе.

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Как следствие, энергетический сектор все больше полагается на дотации, гранты и льготное финансирование для удовлетворения потребностей в восстановлении и импорте.

В отчете в качестве примера приводится ситуация с Нафтогазом, который взял дополнительный кредит для финансирования ремонтов и импорта. Из-за этого долг предприятия в 2025 году вырос на 63% по сравнению с 2024 годом.

Кроме того, моратории на повышение тарифов, введенные с началом полномасштабной войны, ежегодно обходятся Украине как минимум в 2,2% ВВП, тогда как целевые трансферты на коммунальные услуги составляют около 0,6% ВВП.

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МВФ пишет, что после разработки механизмов защиты можно было бы начать постепенное повышение тарифов для домохозяйств, чтобы обеспечить потребности в восстановлении и сокращении задолженности энергетического сектора. Но со временем, отмечает МВФ, потребуется полная либерализация цен для привлечения послевоенных инвестиций.

Тем временем в украинском правительстве заявили, что повышение тарифов должно происходить только после оценки и возможного реформирования социальной защиты. Чиновники также считают, что для завершения необходимых ремонтных работ и обеспечения защиты энергетики потребуется дополнительная поддержка со стороны доноров, а не только повышенные тарифы.

В меморандуме МВФ речь идет о следующих шагах:

июль 2026 года: Министерство энергетики должно разработать проект дорожной карты постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии;

декабрь 2026 года: правительство обязуется официально утвердить этот документ;

февраль 2027 года: Кабинет министров вместе с МВФ оценит бюджетные и социальные последствия корректировки цен и подготовит сценарии адресной поддержки населения.

«Любые коррективы в политике будут направлены на защиту уязвимых домохозяйств, сохранение платежной дисциплины и обеспечение среднесрочной финансово-бюджетной устойчивости», – подчеркнули в МВФ.

Напомним, в апреле Кабинет министров решил, что не будет поднимать тарифы на электроэнергию для населения еще в течение шести месяцев.

Тем временем в некоторых регионах Украины с 1 июля вступили в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Однако в Киеве заявили, что не будут вводить тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение в размере почти 90 грн за кубометр. В столице не согласовали соответствующие расчеты «Киевводоканала».

В то же время почти 60% украинцев заявили, что не готовы платить за коммуналку больше даже ради стандартов ЕС.

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