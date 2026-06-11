Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе пришло время возобновить дипломатические контакты с главой Кремля. При этом он не считает себя кандидатом на роль европейского посредника в переговорах с рф. По его мнению, диалог с путиным могут вести Германия, Франция или Великобритания.

Об этом Стубб сказал на пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто, пишет финский телеканал MTV Uutiset.

11 мая 2026, 16:40 Переговоры по-российски: как Кремль ищет паузу Анализ кремлевской риторики о готовности к миру после парада 9 мая: визит Фицо, попытка навязать удобных посредников, риск Минска-3 и угрозы для Украины, ЕС и соседей россии.

Финский президент отверг свою кандидатуру как переговорщика от Европы с рф. По словам Стубба, ведущую роль в переговорах должны играть крупнейшие европейские государства – Франция, Германия и Великобритания. Он подчеркнул, что именно эти страны формируют так называемую группу E3 и должны возглавлять дипломатический процесс.

«Мы находимся в ситуации, когда Украина сильна в военном, политическом и экономическом плане. Именно поэтому, по моему мнению, пришло время для Европы установить контакт с российским руководством и вести дипломатические дискуссии», – заявил Стубб.

В то же время финский президент считает, что меньшие государства, в частности Финляндия и Норвегия, могут содействовать переговорам в фоновом режиме.

Напомним, ранее в СМИ появились предположения, что Евросоюз рассматривает возможность назначения спецпредставителя для потенциальных мирных переговоров по Украине. Среди претендентов упоминали главу европейской дипломатии Каю Каллас, экс-премьера Италии Марио Драги и бывшую канцлерку ФРГ Ангелу Меркель.

В частности, премьер Словакии Роберт Фицо высказался, что переговорщик от ЕС должен обладать глубокими знаниями о рф и «понимать русскую душу». А его чешский коллега Андрей Бабиш выразил мнение, что переговоры о прекращении войны россии против Украины от имени Евросоюза должен вести канцлер Германии Фридрих Мерц.

Между тем европейские дипломаты уверены, что перед любыми назначениями необходимо сначала четко очертить суть и рамки будущего диалога.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.