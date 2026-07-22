Российский БПЛА влетел в дом в Одессе, есть жертва и пострадавшие

Российская оккупационная армия 22 июля атаковала ударными беспилотниками Одессу. В результате попадания дрона в городе повреждены двухэтажный дом и СТО, есть пострадавшие и погибший.

Об этом сообщили глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер и начальник ГВА Сергей Лысак в Телеграм-каналах.

«Одесса снова под российским ударом. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, есть пострадавшие. Один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный дом, вызвав разрушения», – написал Олег Кипер.

Также он сообщил, что в результате обстрела пострадали 82-летняя женщина и 54-летний мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Тем временем начальник ГВА Сергей Лысак сообщил, что погиб человек.

«К сожалению, стало известно о погибшем в результате вражеской атаки на Одессу. Соболезнования родным и близким», – написал Лысак.

По предварительным данным, сильно повреждены двухэтажный жилой дом, территория СТО и припаркованный транспорт.

Напомним, во вторник, 21 июля, рф атаковала FPV-дроном гражданский автомобиль в селе Русская Лозовая Харьковской области. В результате удара есть жертвы.

А днем 21 июля российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилые кварталы Запорожья. В результате атаки погибли три человека, есть пострадавшие.

Как известно, в ночь на 22 июля российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 216 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.