Российская федерация готова возобновить переговоры с Украиной по урегулированию войны в любой момент.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел россии Сергей Лавров 23 июня, цитирует «Интерфакс».

По его словам, представители Кремля готовы возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились. А сделать это могут в любой момент.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

«Российская федерация готова разговаривать с Киевом, как и была готова всегда. Мы готовы возобновить переговоры в любое время на той точке, на которой они остановились», – сказал Лавров на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.

В то же время он добавил, что Европа якобы игнорирует любые возможности равноправных переговоров по Украине и стремится лишь к «историческому реваншу».

«Подчеркну еще раз – они хотят реванша, чтобы россия капитулировала и смирилась с поглощением Украины во главе с нынешним режимом», – сказал он.

Также готовность россии к переговорному процессу по войне в Украине подтвердил и помощник диктатора россии владимира путина Юрий Ушаков. Он отметил, что страна-агрессор готова к диалогу с Европейским союзом. Об этом он сказал во время XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», отметив, что со стороны Евросоюза были попытки наладить контакты с Москвой.

«Какие-то попытки были», – сказал он, а на уточняющий вопрос, готова ли россия к переговорам с Брюсселем, Ушаков добавил: «готовы».

Как известно, последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной, рф и США состоялся 17–18 февраля 2026 года в Женеве. Следующая встреча была запланирована на 5 марта в Абу-Даби, но её отложили, после чего новую дату не определили.

Тем временем в США призвали рф к немедленным переговорам и соглашению с Украиной. Соединенные Штаты заявили, что поддерживают Украину и её народ в защите суверенитета перед лицом российской агрессии.

Призвал рф прекратить войну и сесть за стол переговоров и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина не хочет этой войны и никогда не хотела, и добавил, что, несмотря на это, наша страна будет отвечать на атаки рф. Поэтому время закончить агрессию.

На этом настаивает и лидер Америки Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумием» и призвал Москву заключить мирное соглашение.

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