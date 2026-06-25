«Россия не выиграет эту войну»: Мерц призвал Москву прекратить убийства и вступить в переговоры

Европа и весь трансатлантический альянс будут оказывать еще большее давление на российскую экономику, поэтому войну в Украине рф не выиграет. Пришло время прекратить убийства и вступить в мирные переговоры.

Такое заявление сделал Фридрих Мерц во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, сообщает Rtl.de.

Канцлер Германии также подчеркнул тот факт, что сейчас Украина находится в новой позиции силы на поле боя, и обратился к Москве с призывом «завершить войну».

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

«Сегодня мы посылаем четкое сообщение россии: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта и завершить убийства», – заявил политик.

Мерц подчеркнул, что вся Европа и Германия непоколебимо поддерживают Украину, о чем свидетельствуют результаты саммита G7, после которого появилось новое ощущение трансатлантического единства.

«Россия не выиграет эту войну. Европейская поддержка Киева непоколебима. Наша решимость оказывать давление на россию уже существенно повлияла на российскую экономику», – сказал Мерц.

Напомним, недавно в США призвали рф к немедленным переговорам и соглашению с Украиной. Соединенные Штаты заявили, что поддерживают Украину и её народ в защите суверенитета перед лицом российской агрессии.

Также прекратить войну и сесть за стол переговоров предлагал рф и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина способна оперативно создать условия, при которых россия будет вынуждена выбрать мир. Впрочем, для этого необходимо решение международных партнеров по поддержке, о которой Киев договаривался во время саммита G7.

Тем временем глава Министерства иностранных дел россии Сергей Лавров сообщил, что российская федерация готова возобновить переговоры с Украиной по урегулированию войны в любое мгновение.

А позже российский диктатор владимир путин заявил о готовности рф провести мирные переговоры с Украиной. По его словам, основой для завершения войны должны стать договоренности, достигнутые в Стамбуле.

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