Усиление ударов по Украине может быть попыткой Москвы возобновить переговоры на своих условиях – WP

Национальная безопасность
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Россия наращивает ракетные и дроновые атаки по украинским городам на фоне проблем на фронте и экономического давления. Аналитики предполагают, что Кремль может пытаться вернуться к переговорам на выгодных для себя условиях.
Трехсторонние переговоры между Украиной, рф и США в Женеве, 17 февраля 2026Фото Рустем Умєров / Telegram

Россия усиливает ракетные и дроновые удары по украинским городам на фоне военных и экономических трудностей, пытаясь вернуться к переговорному процессу на выгодных для себя условиях.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на европейских и российских чиновников и аналитиков.

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Как отмечает издание, в последние недели россия значительно увеличила интенсивность атак по Киеву, Днепру и другим городам, применяя ракеты и дроны. В результате ударов есть погибшие и раненые, повреждена жилая инфраструктура. Параллельно российские официальные лица всё чаще угрожают новыми ударами по украинской столице и другим регионам.

Европейские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, считают, что такое поведение Москвы связано с растущими проблемами россии — как военными, так и экономическими. По их мнению, Кремль использует эскалацию как инструмент давления, пытаясь изменить баланс в потенциальных переговорах и вернуть инициативу.

В то же время аналитики подчёркивают, что стратегические цели россии остаются недостижимыми. В российском издании Russia in Global Affairs опубликован анализ, в котором признаётся, что достижение заявленных Кремлём военных целей невозможно без полной и длительной оккупации Украины, что считается нереалистичным даже для российских возможностей.

Отдельно отмечается, что Украина расширяет географию ударов беспилотниками по территории рф, что нарушает логистические цепочки и создаёт дополнительное давление на российскую инфраструктуру, в частности в оккупированном Крыму.

На этом фоне в россии усиливается бюджетный дефицит и растёт нагрузка на экономику из-за высоких военных расходов и санкций. Это, по оценкам экспертов, может ограничивать способность Кремля продолжать войну в нынешнем темпе.

Аналитики подытоживают, что нынешняя эскалация может быть попыткой Москвы навязать собственную переговорную позицию, однако в западных столицах не видят признаков готовности Украины согласиться на такие условия.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что россия и Украина всё меньше верят в возможность возобновления мирного переговорного процесса при участии США. Стороны фактически утратили оптимизм относительно быстрого прогресса, тогда как Москва делает ставку на военное давление, а Киев — на усиление обороны и изменение баланса сил на фронте.

Как известно, 9 мая путин заявил о готовности провести встречу с Зеленским не только в Москве, но и на территории другого государства. Однако, по его словам, это должно произойти только ради подписания финального мирного договора.

Также ранее Украина обсудила с Соединёнными Штатами возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров стран для завершения войны с российской федерацией.

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